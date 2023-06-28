戒酒卻改喝藥酒？中年男「三酸甘油酯」超標65倍

（圖：健康醫療網提供）

55歲沈先生有糖尿病 及高血脂，定期至家醫科門診追蹤，近日回診時沈先生跟醫師反應肩頸僵硬酸痛，醫師安排檢查發現三酸甘油酯數值超出正常值65倍以上，膽固醇也超出正常值6倍以上，趕緊安排住院並會診腎臟科採取「雙重血漿過濾術」(Double Filtration Plasmapheresis；DFPP)治療後，成功降至約1000mg/dl左右，肩頸不適感明顯改善，現已順利出院。

高血脂造成頭胸痛、無力及肩頸痠痛

台灣衛生福利部南投醫院家醫科醫師王郁菁表示，高血脂是指血液中的總膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇或三酸甘油酯過高，輕度高血脂的患者通常不會有明顯不適症狀，情況嚴重者則可能會出現頭痛、胸痛、無力、肩頸痠痛等症狀，甚至可能併發心血管疾病、腦中風 、急性胰臟炎等併發症。

自稱戒酒卻改喝藥酒 患者三酸甘油酯飆升

糖尿病、高血壓、肥胖、吸菸、飲酒過量、冠心病病史、血脂異常家族史皆是高危險族群。而沈先生此次門診檢查發現他的三酸甘油酯飆破1萬mg/dl(正常參考值為0-149mg/dl)，總膽固醇也高達1351mg/dl(正常參考值為0-199mg/dl)。他直說三個月前就已戒酒，也沒有大魚大肉，不解為什麼檢驗數值如此高。但在醫師關心與細問後發現沈先生沒有規律服藥，且雖自稱戒酒，但卻改喝藥酒，酒精代謝後會轉換三酸甘油酯，且糖尿病患者因血糖不穩定也容易導致體內三酸甘油酯飆升。

雙重血漿過濾術 治療改善也免除感染風險

腎臟內科醫師洪秉鴻指出，患者在住院後，除了給予口服藥物及輸液治療，並且採取雙重血漿過濾術，此技術是利用血漿過濾器將血液中有害於人體的成分(如低密度脂蛋白膽固醇、三酸甘油酯等)過濾出去，接著將濾除後，乾淨的血漿輸回人體。雙重過濾血漿分離術不需輸入他人的血漿，免除潛在感染或過敏的疑慮。該緊急處置順利讓患者的三酸甘油酯明顯下降，肩頸僵硬痠痛等不適症狀也大幅改善。

醫師呼籲民眾應養成均衡飲食、適度運動、戒菸、少酒等良好生活習慣，掌握自身的三高 狀況，並且遵從醫囑接受治療，遠離三高的危害。

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資料來源：健康醫療網

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