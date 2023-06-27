婦女常見4大健康問題：骨質流失、泌尿道發炎等 保養、營養保健看這裡

圖片來源／健康醫療網

現代婦女常常家庭、事業兩頭燒，不只要工作，還要照顧家中孩子、長輩，打理大大小小的事卻時常忘記照顧自己的健康。台灣國泰綜合醫院健康管理中心營養師李郁潔針對婦女常見的4大健康問題，提供健康保養建議，希望民眾透過這些保養知識，維持自己與家人的健康。

常見問題1：骨質流失 補充鈣質、維生素D

現代人飲食不均衡、缺乏運動，許多女性又怕曬黑而使用各種防曬道具，不想曝露在陽光底下。但是李郁潔營養師提醒，沒有充足的時間曬太陽、骨質密度不佳、骨質流失時，若發生跌倒，可能會造成骨折、行動不便等，或產生併發症 ，重重影響生活品質，嚴重甚至會導致死亡。

根據最新版每日飲食指南手冊，大部分國人在飲食上鈣質攝取量都是不足的，19歲以上成年人建議每日鈣攝取量為1,000毫克。李郁潔營養師建議，民眾應多攝取高鈣食物，如：奶製品、黃豆製品、深綠色蔬菜、芝麻、小魚乾等。

如果無法從食物中攝取足夠鈣質，民眾也可以額外補充鈣片來彌補鈣質攝取不足的部分。另外，李郁潔營養師提到，補充維生素D也能幫助人體從腸道吸收鈣質，維護正常骨代謝。

常見問題2：泌尿道發炎 補充蔓越莓、益生菌

現代人工作忙碌，常常水分攝取不足，又因為沒時間跑廁所憋尿，而女性泌尿道較男性短，因此時常會有泌尿道發炎的問題產生。李郁潔營養師表示，民眾因每2小時提醒自己去上廁所、補充水分，且每天至少要喝1,500－2,000c.c.的水。

此外，也可以補充蔓越莓、益生菌等來維護泌尿道健康。李郁潔營養師指出，蔓越莓中含有原花青素（Proanthocyanidins），是一種植物多酚，具有抗氧化力，能減少細菌聚集、繁殖，在對抗白色念珠菌、真菌等都有很好的效果，而益生菌則有助於維持泌尿道菌叢生態、陰道的酸鹼值。

常見問題3：心血管問題 補充魚油、CoQ10

而隨著年紀增長，婦女可能會逐漸出現心血管問題，李郁潔營養師建議，應均衡飲食、適度運動，也可以適量補充魚油及CoQ10保護心血管健康。

李郁潔營養師指出，魚油包含EPA、DHA和其他Omega-3不飽和脂肪酸，能幫 助平衡體內脂肪酸，緩解慢性發炎反應並維護大腦、視神經、心血管及免疫系統的健康，而CoQ10是支持細胞能量供應系統、維持日常身體正常運作的重要輔酵素。

一般情況下，人體自主生成的CoQ10就能滿足人體所需，但隨年齡增長、生活壓力、飲食習慣不佳等問題，CoQ10合成量會逐漸下降。李郁潔營養師建議，可以多攝取含CoQ10食物，例如：豬心、豬肝、綠花椰菜、菠菜、芝麻、核桃 、開心果等堅果類。

常見問題4：免疫相關 補充維生素C、D

而生活作息不正確、飲食習慣不佳等，也會進而影響免疫功能，李郁潔營養師表示，民眾可以補充與免疫相關的維生素，如：維生素C能促進白血球的活性，調節免疫功能；維生素D能支持許多重要生理功能，包含骨質健康、免疫功能健全、緩解發炎反應。

此外，也要調整生活習慣，養成良好的生活作息，這樣免疫力自然就會提升。李郁潔營養師提醒，民眾平日應規律運動、均衡飲食、充足睡眠、不抽菸、不過量飲酒，這些都是維護身體健康的不二法則。

資料來源：國泰醫訊https://www.cgh.org.tw/ec99/rwd1320/allphoto/1900/263-1-1.pdf

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資料來源：健康醫療網

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