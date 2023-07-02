飲食忌口+針灸穴位療法 改善狐臭

一般最為常見的體味，多為腋下所散發出來的「狐臭」，中醫治療狐臭會以體質著手，大多認為多屬濕熱鬱積體內所造成；圖為示意圖。（ingimage）

天氣變熱，在外面活動一下很容易就汗流浹背，流汗雖是身體重要的散熱機制，但有汗臭味的民眾在此時就會感到十分難為情，甚至影響到參與社交活動的意願，若遇到高溫的情況下皮膚表面也容易孳生細菌，而汗水和皮膚上的細菌作用過後就會產生特定的味道，特別是發生在腋下的氣味，也就是俗稱的狐臭。

大汗腺 受荷爾蒙影響大

中醫師康涵菁表示，人體的汗腺分為小汗腺與大汗腺，一般所講的汗水是是由小汗腺所分泌，主要受到溫度影響。小汗腺幾乎分泌全身，其分泌出來的汗水成分99%為水分，其餘則是少量的鈉、鉀和尿素，因此正常的汗水是沒有什麼味道的。

而大汗腺（也就是所謂的頂漿腺）則與小汗腺不相同，受荷爾蒙的影響較大，尤其進入青春期後開始分泌較為旺盛，分布又以腋下最多，其餘則是在外耳道、乳房、陰部與肛門等位置，其分泌出比較濃稠的汗水，成分帶有蛋白質 和脂肪等物質，大汗腺分泌較為旺盛的民眾，除了異味以外，可以觀察到衣服上會出現黃色的汗漬，耳道也會呈現較為濕黏的狀態。

針灸穴位 助代謝濕熱

一般最為常見的體味，多為腋下所散發出來的「狐臭」，而民眾在處理狐臭時，大多會使用含有鋁鹽的止汗劑，去塞住汗腺減少流汗，或是藉由微波熱能去破壞大小汗腺，但要小心如果能量太高可能會破壞到其他組織，造成水腫或是硬塊，其他還有侵入性的汗腺切除手術，則可能會有傷口，也需要較長的恢復時間。

中醫治療狐臭會以體質著手，大多認為多屬濕熱鬱積體內所造成。人體代謝體內廢物的排除方式是透過大小便以及出汗，若是濕熱過多，排出的二便與汗液都會氣味較重。明朝的徐春甫在《古今醫統》中提及：「腋屬足厥陰肝經之分，肝氣鬱熱於內而出於腋，其臭如狐，又曰狐臭」，若是屬於肝經濕熱患者，通常習慣熬夜，工作壓力也大，在處理上則可以使用清熱利濕以及疏肝理氣的中藥方藥，例如龍膽瀉肝湯或是當歸龍薈丸。

此外，如果屬於飲食方面不忌口，常接觸到燒烤辣炸等重口味食物、奶製品、甜食以及菸酒，則可能進一步導致脾胃濕熱，處理上則需清熱利濕以外再加上消積導滯的中藥方，例如甘露消毒丹加上保和丸。唯有保持排除濕熱的管道通暢，並且避免濕熱再度累積，才能真正根除狐臭。

除了臟腑的考量，經絡循行也須同步考慮。循行腋下的經絡包含了心經、心包經與膽經，如果出現問題，也可能導致腋下多汗、腫脹或是散發異味。因此，在針灸或是按摩的穴位選擇上，可選用心經的少海穴、心包經的勞宮穴以及膽經的陽陵泉穴，有助於代謝濕熱，安神止汗。

1.少海穴：位於手肘內側，屈肘時肘橫紋內側端與肱骨內上髁連線的中點處。

2.勞宮穴：位於掌心，第2第3掌骨之間，大約在握拳後中指指腹對應之處。

3.陽陵泉穴：位於小腿外側，腓骨小頭前下方肌肉 凹陷處即是穴。

飲食要忌口 避免重調味

素有狐臭困擾的病人，平時飲食需避免咖哩、蒜頭洋蔥、麻辣或沙茶等重調味，也要注意油炸類和紅肉等油脂豐厚的食物以及牛奶起司類等奶製品代謝後會容易身體產生異味，因此最好減少攝取。相反地，可多吃新鮮蔬菜或是赤小豆、薏苡仁、浮小麥等甘淡利濕的食材，並且可隨身攜帶不含酒精與香料的溼紙巾，將流汗的區域擦拭乾淨，避免味道持續發散。

冬瓜薏仁湯 清消暑氣

康涵菁推薦，有狐臭困擾的民眾可以試著熬煮冬瓜薏仁湯，冬瓜可清消暑氣，利水清熱，搭配薏仁不僅可健脾胃，還能加強利濕氣的功效。以下為冬瓜薏仁湯的材料與做法：

▸材料：冬瓜300至500g，薏仁30至50g，薑片2至3片。

▸做法：將冬瓜削皮切塊放入電鍋內鍋，再加入事先泡水2小時的薏仁，注入清水大約蓋過食材5cm，並於外鍋加入1杯半的水，待開關跳起後，先不打開鍋蓋繼續燜煮20分鐘即可開蓋放溫食用。

（本文由NOW健康提供）