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摔倒手撐地 手腕骨折易被忽略 當心骨骼缺血性壞死

（江良誠）
手腕舟狀骨骨折因為症狀不明顯，容易被忽略，一旦延遲治療，可能影響手腕功能。(圖／南投醫院提供)
手腕舟狀骨骨折因為症狀不明顯，容易被忽略，一旦延遲治療，可能影響手腕功能。(圖／南投醫院提供)

台灣一名45歲林姓婦女停機車不慎摔倒，她下意識左手撐地，造成左手腕紅腫疼痛，就醫發現為手腕「舟狀骨骨折」。台灣衛福部部立南投醫院指出，舟狀骨骨折容易被忽略，如果沒妥善處理會造成骨骼遲癒或不癒合而發生骨骼缺血性壞死的情形。

物理治療師郭俊毅指出，大部分的民眾跌倒時反射性手撐地，容易造成腕部的遠端橈骨骨折、舟狀骨骨折、月狀骨不穩定伴隨腕部甚至手肘處的韌帶受傷。

郭俊毅表示，舟狀骨骨折檢查不易診斷，檢查方式有徒手檢查、Ｘ光及超音波等，來確定是哪個部位哪種方式損傷，當診斷出確定為遠端橈骨骨折，治療方式依嚴重程度分為手術及非手術治療，手術即使用內固定植入物讓骨頭癒合而非手術治療則採用徒手復位加上石膏或副木固定，根據癒合程度來決定拆除石膏的日期。

郭俊毅治療師表示，通常在術後或是復位加上石膏或副木固定後便能搭配復健治療，可以使關節活動度增加，疼痛度減輕及力量恢復。復健則藉由按摩手法及患者主動的幫浦運動來降低腫脹及疼痛情形，可以搭配使用冰敷來加速效果，並藉由被動關節的活動來減少因為石膏固定太久而造成的關節僵硬攣縮的問題，以維持手部功能正常化；及加強主動關節活動來增加肌力，讓患者早日恢復正常生活。

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