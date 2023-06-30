常進補中草藥 6旬翁泡泡尿、下肢水腫 醫師：恐傷腎臟

醫師提醒，隨便食用來路不明的中草藥，恐造成腎臟負擔。(圖／屏東榮民總醫院提供)

台灣一名67歲男子熱愛進補，經常食用十全大補湯、藥燉排骨、薑母鴨、麻油雞等溫燥食物，又透過地下電台購買中草藥食用，感覺很養生卻出現泡泡尿、下肢水腫等症狀，趕緊就醫。屏東榮總腎臟科醫師歐世祥提醒，民眾切勿隨便食用來路不明的中草藥，可能將重金屬或馬兜鈴酸吃下肚，造成腎臟負擔。

歐世祥表示，腎臟跟肝臟一樣是沉默的器官，慢性腎臟病初期並不會出現太多症狀，有些人可能會出現有泡泡尿、血尿等狀況，此外，血壓高、尿量減少、身體水腫等也有可能是腎臟病的症狀，至於嚴重到腎臟病末期時，更可能會出現貧血、全身倦怠、持續噁心嘔吐、呼吸喘等不舒服症狀。

歐世祥表示，接觸到具有腎毒性的藥物會造成慢性腎臟病，例如非類固醇類止痛藥（NSAIDs）、特定抗生素、電腦斷層顯影劑等，都可能造成腎臟負擔，來路不明的中草藥更可能含有重金屬或是馬兜鈴酸，也會影響腎臟功能。

他提醒，食用中草藥時，須注意成分來源是否經過科學檢驗合格，避免誤傷身體，應尋求專業中醫師將服務和把關，另控制血壓、血糖 ，避免服用傷腎藥物，低鹽飲食、多喝水、運動以及戒菸也都有助於腎臟健康。

醫師指出，當腎臟受到特定損壞，時間超過三個月以上，且無法恢復原有功能，即稱為慢性腎臟病，而尿蛋白越多，對於腎臟病預後比較不好，其腎臟病惡化的速度會較快，且死亡率較高，因此在慢性腎臟病的臨床評估時，除了看腎絲球過濾率的絕對值之外，尿蛋白的嚴重程度能否獲得控制也是重要指標之一。

他補充，糖尿病 也是慢性腎臟病最主要成因之一，罹病時間久，可能就會引起全身小血管病變，影響到腎臟腎絲球血流，造成腎絲球硬化，即稱為「糖尿病腎病變」，糖尿病也是導致末期腎臟病主因，約占四至五成，另高血壓 、痛風性關節炎、心臟衰竭、肝臟衰竭等疾病，如控制失當，也會引起慢性腎臟病。