我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加神祕豪華古宅一周成交 要價680萬

出國難…中國民眾申請歐美簽證預約「一號難求」

莫名打嗝 罹罕病泛視神經脊隨炎 醫：超過1周需注意

林琮恩
若打嗝一周以上都無法停止，就要懷疑是否罹患泛視神經脊髓炎。此為示意圖。(Getty Images)
若打嗝一周以上都無法停止，就要懷疑是否罹患泛視神經脊髓炎。此為示意圖。(Getty Images)

病友怡芬二年前突然出現莫名打嗝、右腳無力等異狀，甚至四肢全癱，連大小便也無法自理，讓她相當絕望。歷經一個月的時間，從基層診所看到醫學中心，才確診罕見疾病泛視神經脊隨炎（NMOSD）。台灣神經免疫醫學會理事長羅榮昇說，泛視神經脊隨炎是一種發生於中樞神經的自體免疫疾病，早期診斷困難常讓患者錯過黃金治療期。

羅榮昇指出，泛視神經脊髓炎依照侵犯位置不同而有不同症狀表現，該名患者的狀況是腦幹、脊髓均受侵襲，打嗝是由腦幹控制，脊髓則會導致四肢癱瘓或發麻，若民眾發現打嗝一周以上都無法停止，就要懷疑是否罹患泛視神經脊髓炎，可至醫院神經內科就醫。

他表示，泛視神經脊髓炎的疾病特性是「慢慢攻擊神經系統」，有別於中風來得快，病人十多分鐘就出現癱瘓，泛視神經脊髓炎的患者，發病後歷經四、五天才出現癱瘓症狀也是常態。應及早治療，以免病情惡化。

台灣神經免疫疾病協會副理事長姚秀康表示，泛視神經脊髓炎病友在台灣人數不到600人，且容易與多發性硬化症等疾病混淆，不少患者因錯過黃金治療時期；病友已知有新型生物製劑，能夠提升療效，且根據調查，近8成病友認為能夠改善自理能力及情緒問題。

她也說，泛視神經脊髓炎在2021年納為罕見疾病，其主要症狀依照侵犯部位各有不同，視神經受侵犯的患者會出現色盲、視力惡化、視野缺損等症狀；脊髓遭侵犯的患者會有肢體麻痺、疼痛、大小便失禁及癱瘓等狀況，若未妥善治療，患者會因反覆發病造成永久傷害，甚至危及性命。

時勢調查公布針對33位泛視神經脊髓炎患者的調查報告，結果發現此疾病多好發於女性，且多數患者年齡介於事業起步的30至40歲間，超過5成患者面臨職涯困境；40歲以上患者，有8成以上病友因反覆發病造成傷害而被迫中斷工作。

醫學 中風

上一則

預防長者失能 六大健康指標來評估

下一則

各有利弊 活用3大瘦身飲食法 才能有效減重

延伸閱讀

1劑4900萬元 脊髓肌萎症罕病藥 台納健保

1劑4900萬元 脊髓肌萎症罕病藥 台納健保
29款罕病藥未納健保 近7000病友苦等

29款罕病藥未納健保 近7000病友苦等
4旬媽一夜全癱…「泛視神經脊髓炎」5症狀警訊

4旬媽一夜全癱…「泛視神經脊髓炎」5症狀警訊
莫名打嗝竟罹患罕病 醫：超過1周需注意

莫名打嗝竟罹患罕病 醫：超過1周需注意

熱門新聞

高雄市消防局仁武分隊救護員蘇慶原、陳穎芳和莊紀煌等3人，成功替高雄婦接生下一名包婦在羊膜囊裡的人魚寶寶；圖為救護員模擬當時協助接生女嬰的情形。（記者石秀華／翻攝）

八萬分之一 高雄婦早產人魚寶寶 長庚醫師這麼說

2023-06-23 05:22
圖片來源 ／健康醫療網

喝大骨湯補鈣？豆漿鈣含量高？營養師破解3大補鈣迷思

2023-06-25 00:30
圖片來源 ／健康醫療網

誰是腦中風高危險群？8危險因子自我評估 3招辨認跡象

2023-06-23 01:30
圖片來源 ／健康醫療網

男子服感冒藥全身搔癢、冒皮疹 醫揭「1原因」惹禍

2023-06-25 01:00
（圖：健康醫療網提供）

老翁「喝1中藥茶」退火 竟致腎功能惡化急洗腎

2023-06-22 01:45
護理師出身的洪姍溆協助很多人成功減重，還出版「享瘦指南」一書，教人減重。（取材自洪一姐廚房臉書）

減重不難 體重管理師：掌握原則就能不挨餓又不復胖

2023-06-28 05:37

超人氣

更多 >
護心、控血糖 這個你不熟悉的蔬菜好處多

護心、控血糖 這個你不熟悉的蔬菜好處多
搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟

搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟
50歲以後 這是每年應做的最重要檢查

50歲以後 這是每年應做的最重要檢查
瑪丹娜驚傳失去知覺 緊急送加護病房插管

瑪丹娜驚傳失去知覺 緊急送加護病房插管
蕭敬騰求婚鴿子蛋鑽戒大有來頭 13.33克拉 市價322萬

蕭敬騰求婚鴿子蛋鑽戒大有來頭 13.33克拉 市價322萬