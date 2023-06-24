端午連假高溫襲台 老人家單獨出門當心熱傷害

天氣晴朗炎熱，中央氣象局發布高溫資訊，避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。（記者黃仲裕／攝影）

台灣端午連假進入天氣悶熱，特別是靠近山區、縱谷、盆地亦有高溫 。振興醫院急診重症醫學部主任田知學表示，以台灣的氣候要達到中暑的機會並不多，多數為熱衰竭，但是有心血管疾病 或是中風 病史的人要特別注意避免脫水讓血管變扁，容易中風。

近日天氣高溫炎熱，24日中午前後雲林縣地區、台南市地區、花蓮縣地區為橙色燈號，有連續出現攝氏36度（華氏96.8度）高溫的機率；彰化縣地區、高雄市地區、屏東縣地區、台東縣地區為黃色燈號。長時間待在戶外容易造成脫水、增加熱傷害風險。

田知學說，有些年紀較長的民眾可能有三高等疾病，會在早上去健行等戶外運動，但卻沒有意識到水分容易散失，會發生頭暈到醫院就診以為是中風，經過檢查後發現是脫水等熱傷害，但尚未到中暑的程度。民眾若有心血管疾病或是有中風病史的人比較容易發生中暑狀況。

田知學說，中暑比較類似熱造成的中風，可能會有一些神經學症狀，或是沒辦法走路。而民眾若是太熱造成脫水，血管會變扁，容易造成血流不過去，導致中風。一旦真的發生中暑，一半以上民眾可能會死亡。

田知學表示，曾經有一名老太太送來急診時體溫已經高達攝氏40度（華氏104度），人已經昏迷、正面都是燙傷。原本家人以為老太太只是出門跟鄰居聊天串門子時間比較久，後來太久沒有回來家屬才出門尋人，才發現老太太趴在地上，，雖然有掙扎痕跡，但仍無法移動。而柏油路在太陽曬後變成高溫，老太太身上甚至有起水泡，必須處理燙傷、腦水腫等狀況，最後插管在加護病房待了兩個多月才脫困。

田知學說，熱傷害不是只有發生在戶外，也有遇過家人把冷氣關掉，卻還有家裡還有老人家臥床甚至蓋著厚厚的棉被，送到醫院以為是肺炎發高燒，後來才發現中暑。甚至在冬天老人家用電熱毯，但因為不會表達，難以自行移動導致冬天中暑。

她說，老人家是中暑的危險族群，天氣炎熱老人家出門需要有人陪伴，避免獨自出門發生危險。

根據衛福部統計，今年統計至20日已經累計276人次的熱傷害，而去年6月累計280人次。熱傷害包括中暑、熱暈厥、熱痙攣、缺水性中熱衰竭、鹽份缺乏所致之中熱衰竭、中熱衰竭、暫時性熱疲勞、熱水腫等。