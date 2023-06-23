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八萬分之一 高雄婦早產人魚寶寶 長庚醫師這麼說

記者古和純／高雄即時報導
高雄市消防局仁武分隊救護員蘇慶原、陳穎芳和莊紀煌等3人，成功替王姓孕婦接生下一名包婦在羊膜囊裡的人魚寶寶；圖為救護員模擬當時協助接生女嬰的情形。（記者石秀華／翻攝）
高雄市消防局仁武分隊救護員蘇慶原、陳穎芳和莊紀煌等3人，成功替王姓孕婦接生下一名包婦在羊膜囊裡的人魚寶寶；圖為救護員模擬當時協助接生女嬰的情形。（記者石秀華／翻攝）

台灣高雄37歲王姓婦人22日臨盆急產，3名消防救護員在王婦家中浴室緊急協助接生，產下罕見包覆羊膜囊裡的「人魚寶寶」，王婦說，第二胎懷孕僅34周，沒想到女兒迫不及提前到來，高雄長庚醫院產科主任鄭欣欣指出，非頭生又早產，產出人魚寶寶相對機會大。

高雄市消防局仁武分隊救護員蘇慶原、莊紀煌和陳穎芳等3人，22日上午火速趕赴王婦家中，王婦雖未到預產期，但已陣痛難耐狀似有分泌物產出，救護員見情況危急，當機立斷由女救護員陳穎芳引導王婦順產。

影片來源：聯合新聞網

不過，神奇的是，順著產道生出的女嬰，竟是完整包覆在羊膜囊裡，被稱為人魚寶寶，機率只有8萬分之一，讓救護人員留下難得經驗。據悉，去年桃園八德也有消防員協助人魚女嬰「破繭而出」，滑出隔了10秒，羊膜囊才慢慢破裂。

「非頭生加上早產，相對機率大。」高雄長庚醫院產科主任鄭欣欣指出，生產時，產婦陰道口擠壓，羊膜囊容易破裂，若產婦非頭生產道較具彈性，且居家生產或水中生產，用力方式不像在醫院要產婦用力往下推，以自然收縮緩和方式順產，人魚寶寶產出機率相對更大。

胎盤供應嬰兒養分氧氣，鄭欣欣接著說明，當嬰兒出生後，得靠自己呼吸，因此，脫離母胎胎盤後，救護員就得盡快剪開羊膜囊讓嬰兒自主呼吸。「危險性，建立在嬰兒周數!」鄭指出，倘若早產周期小於32周，呼吸系統發育恐未完全，這時才需要呼吸器或氧氣給予協助。

所幸，這起接生任務圓滿達成，救護員協助女嬰輕擦身體，並用無菌生產巾包裹保暖後，母女倆平安送抵高雄長庚醫院觀察，鄭欣欣指出，一般34周早產，只要接生處置得宜，後續情況多半良好。

林婦產出人魚寶寶後，被送往高雄長庚紀念醫院後續觀察。（記者古和純／攝影）
林婦產出人魚寶寶後，被送往高雄長庚紀念醫院後續觀察。（記者古和純／攝影）
高雄市消防局仁武分隊救護員蘇慶原、陳穎芳和莊紀煌等3人，成功替王姓孕婦接生下一名...
高雄市消防局仁武分隊救護員蘇慶原、陳穎芳和莊紀煌等3人，成功替王姓孕婦接生下一名包婦在羊膜囊裡的人魚寶寶；圖為救護員模擬當時協助接生女嬰的情形。（記者石秀華／翻攝）

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