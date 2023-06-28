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藥物過敏 皮疹搔癢難耐

周宗禎
奇美醫院提醒留意過敏藥物，避免皮疹搔癢難耐。(記者周宗禎／攝影)
奇美醫院提醒留意過敏藥物，避免皮疹搔癢難耐。(記者周宗禎／攝影)

人體對藥物反應大致分免疫性及非免疫性。腸胃不適、嗜睡、頭暈等藥物副作用屬於非免疫性，而藥物過敏或藥物不良反應屬於免疫性。奇美醫院皮膚科醫師舉案例說明相關藥物可能副作用、症狀，提醒特定體質民眾留意嚴重後遺症。

主治醫師王羽安表示，藥物副作用如腸胃不適、嗜睡、頭暈等屬於非免疫性，這些症狀部分是可預期的，通常和藥品本身的特性及代謝有關，多數人都可能會產生，調整劑量或停藥後大多能立刻緩解。

不良反應 與體質相關

而藥物過敏或藥物不良反應屬於免疫性，主要和體質相關，免疫系統辨識藥物並產生異常活化反應，會造成皮疹、發燒、甚至其他臟器損傷，不是每個人都會有，且和劑量較無關聯，無法預期。

王羽安指出，皮膚是藥物不良反應最常表現的器官且千變萬化，可以長得像蕁麻疹、血管炎，也可以形成許多水泡或膿皰，統稱為藥物疹。輕則局部腫脹或癢疹，嚴重則全身破皮黏膜潰爛。越早發現則產生嚴重後遺症的機率越低。

據文獻統計，最常產生嚴重藥物不良反應的藥物包含非類固醇消炎止痛藥、部分抗癲癇藥、磺胺類藥物、人類免疫缺乏病毒(HIV)抗病毒藥物、抗尿酸用藥allopurinol等。

中藥及保健食品也會造成藥物不良反應。立即性過敏在服藥後幾個小時內就會出現，如蕁麻疹或過敏性休克；延遲性的藥物疹則在服藥後3至14天後才產生，臨床表現更為多樣化。

王羽安說，藥物疹常由軀幹往四肢擴散，快速的兩三天內就擴散全身，水泡或膿皰合併黏膜部位如眼口、生殖器腫脹破皮、發燒倦怠等系統性症狀。史蒂芬強森症候群是最嚴重藥物疹，皮膚如燒燙傷大面積水泡及壞死脫皮，黏膜嚴重潰爛，常合併敗血性休克及肝腎功能衰竭甚至死亡。

王羽安表示，要避免下次藥物過敏最重要的就是記取教訓，病人在不同醫療場所就診時，應主動告知醫療人員曾有藥物過敏的紀錄，另外可隨身攜帶近期內使用的藥品或藥單

奇美醫院提醒留意過敏藥物，避免皮疹搔癢難耐。(記者周宗禎／攝影)
奇美醫院提醒留意過敏藥物，避免皮疹搔癢難耐。(記者周宗禎／攝影)
奇美醫院提醒留意過敏藥物，避免皮疹搔癢難耐。(記者周宗禎／攝影)
奇美醫院提醒留意過敏藥物，避免皮疹搔癢難耐。(記者周宗禎／攝影)

過敏 王羽

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