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中醫「顏面針灸」去痘 改善氣血循環

健康醫療網
永康奇美醫學中心中醫部總醫師許芳綺示範顏面針灸治療。(圖：永康奇美醫學中心提供)
永康奇美醫學中心中醫部總醫師許芳綺示範顏面針灸治療。(圖：永康奇美醫學中心提供)

28歲小陽，自青春期以來就很容易長痘痘，近2個月更為加重，且頭面部容易出油，大大影響外表與生活品質，因此前往中醫門診就診。經診斷為腸胃濕熱泛溢面部肌膚所致的痤瘡，服用科學中藥調理體質，並接受顏面針灸改善臉部的氣血循環與代謝，治療後不僅痘痘消失，連皮膚也變明亮了。

台灣奇美醫院中醫部總醫師許芳綺說明，顏面針灸是運用針刺疏通經絡、改善臉部的氣血循環、調節肌肉張力，施針的醫師需了解臉部的解剖構造，根據不同疾病選擇要調整的肌群進行針灸，藉此放鬆或收縮頭面部的肌肉、筋膜達到治療效果。

許芳綺指出，顏面針灸的適用範圍相當廣泛，舉凡顏面神經麻痺、濕疹、痤瘡、鼻過敏、乾眼症或眼睛疲勞、耳鳴、淡化疤痕等皆可治療，雖然無法立竿見影，但也多了一項新的選擇。

1.顏面神經麻痺：能刺激顏面神經，針對無力的肌肉加強收縮，對於過緊繃的肌肉進行放鬆，調節血液循環。有研究指出，越早進行針灸介入治療有助於神經的修復。

2.濕疹、痤瘡：增加臉部的氣血循環與加強代謝；針對膿腫、痘疤可圍刺治療。

3.鼻過敏：改善鼻部周圍的循環。

4.乾眼症：眼睛疲勞：放鬆眼周肌肉，改善眼周循環。

5.淡化疤痕：改善疤痕附近的氣血循環，改善排列混亂、緊繃沾黏的疤痕組織。

許芳綺表示，「黃帝內經」：「十二經脈，三百六十五絡，其血氣皆上於面而走空竅。」由此可知，臟腑會通過經絡系統的作用，把氣血源源不絕地輸送到頭面部，因此，除了針灸之外，往往還需要合併口服中藥來改善體質，以達到更佳的療效。

另外，顏面針灸時應注意，若是易暈針體質、血糖過低、凝血功能不佳、蟹足腫體質者，都不建議接受顏面針灸。而且臉部有許多縱向、橫向、斜向等複雜的肌肉，有治療需求的民眾，應尋求專科醫師協助，勿亂信偏方。（本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/）

肌肉 過敏 血糖

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