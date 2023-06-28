幫寶寶用吸鼻器 洗澡後最佳時機

醫師建議，嬰幼兒使用吸鼻器應在洗澡後最為合適。（本報資料照片）

鼻塞會讓人呼吸不順，成人能自行擤鼻涕，但嬰幼兒得依靠吸鼻器引流鼻涕，否則容易感染導致黏膜腫脹，進而演變成「鼻塞」，不僅降低食欲，又難入睡。醫師建議，嬰幼兒使用吸鼻器應在洗澡後，或可先在鼻腔滴生理食鹽水軟化鼻涕，幫助吸鼻涕不會卡卡。

使用吸鼻器可幫助緩解嬰幼兒鼻塞症狀，但台灣恩主公醫院小兒科主治醫師許登欽表示，使用吸鼻器前，須先確認原因，觀察嬰幼兒是否有鼻水，鼻塞也可能是其他原因引起，如果是鼻黏膜腫脹導致的鼻塞，使用吸鼻器並不能吸出鼻涕，更無法緩解症狀。

手動式吸鼻器有按壓式或口吸式二種規格，是利用負壓原理將鼻涕吸引出來，但吸力弱且不易消毒清洗；電動式吸鼻器則是靠電力驅動幫浦產生吸力，吸力較手動式強。

滴生理食鹽水 軟化鼻涕

許登欽指出，使用電動吸鼻器必須從最小吸力開始，不要想一次就吸乾淨，避免傷害到鼻腔黏膜。若要吸鼻器更有效吸出鼻涕，建議可在嬰幼兒洗完澡後或使用生理食鹽水，滴在鼻腔內可軟化黏稠鼻涕，讓吸鼻器使用更方便。

當鼻腔黏膜出現受傷紅腫及流鼻血時，或嬰幼兒表情痛苦時，不建議使用吸鼻器。許登欽強調，吸鼻器是醫療器材，只是幫助孩子「舒服」的工具，不是治病必要過程。