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新冠患者呼吸衰竭快篩陰 台大醫：2類人須注意

記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋說，近期臨床觀察到新冠快篩僞陰性狀況增加。（本報資料照片）
台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋說，近期臨床觀察到新冠快篩僞陰性狀況增加。（本報資料照片）

台灣新冠疫情降超過一個月，民眾出現新冠肺炎症狀多會以在家快篩為主，但台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋表示，近期臨床觀察到偽陰性狀況增加，有個案到院時已出現呼吸衰竭、休克，家屬表示在家快篩都是陰性，醫師複驗後卻發現陽性；建議符合抗病毒藥物使用資格的民眾，就算快篩陰性仍應以PCR檢測進一步確認。

李建璋說，快篩基本原理是檢測N蛋白，過去病毒變異多出現在S蛋白，N只有小突變，但若突變累積、N病毒也出現變異，傳統的快篩檢測也難測出，尤其感染初期病毒量不高，偽陰性的問題更嚴重；國內外研究數據均顯示，快篩的準確度可能下降。

他表示，抗病毒藥物在發病初期二、三天服用效果最好，若症狀加劇後再用藥，恐已錯過抗病毒藥物治療時機，患者可能出現多重併發症；呼籲民眾有明確接觸史，如家中多人確診卻，卻驗不出陽性，就要懷疑是偽陰性，可到醫療院所重複檢驗或接受PCR篩檢，尤其符合抗病毒藥物條件的高風險族群更須注意。

李建璋指出，高齡長者也需要注意，有些老人家常出現意識模糊、跌倒或低燒等非典型症狀，應先透過快篩確認，即使驗出陰性，也應該提高警覺、到醫院做PCR確認；依目前規定，PCR仍可公費給付，醫師強烈懷疑時仍可開立，民眾不必擔心須自費而卻步。

「若篩不出陽性，只能透過症狀治療，無法開立『特效藥』」，李建璋說，不少收治的病人在使用抗病毒藥物後，兩天內症狀即大幅改善；病毒變異快，快篩研發勢必跟不上速度，PCR檢測則可在世衛組織或美國疾管署公布基因序列後即時更新，「PCR是疾病檢測基礎，不該因為疫情降級就只用快篩」。

檢測 疫情 篩檢

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