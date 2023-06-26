高處墜落腦損傷 低溫療法救命

難治型顱內高壓患者傳統治療有限，近年使用低溫療法，可有效減輕炎症反應和腦水腫，並減少神經細胞的損傷程度。（記者許政榆／攝影）

一名59歲的男性工人，於工地上班時自高處3米墜落，造成顱內出血、氣胸、左側股骨髕骨粉碎性骨折，也出現創傷性腦出血合併一側瞳孔放大，經過醫院醫療團隊搶救，並使用目標體溫控制（TTM），也就是所謂的低溫 療法，7天後病人逐漸恢復意識。

台灣三軍總醫院神經外科部主任洪東源表示，顱內高壓是屬於嚴重腦疾病，使腦內壓力超過正常範圍，對於腦部組織造成嚴重腫脹脫疝損傷，甚至植物人或死亡。以往傳統治療方法，對於這類患者治療效應有限，而低溫療法的出現改變了這一現狀。

洪東源表示，低溫療法可以協助難治型顱內高壓患者降低顱內高壓、減少顱內高壓併發腦萎縮的程度，並漸進式消腫，減少腦部組織損傷範圍，有助提高患者的康復速度，有效改善患者神經功能。

洪東源指出，心跳停止後經急救回復自發循環患者運用低溫療法治療，以證實具有安全性、可行性，醫療團隊透過密切監測患者體溫和身體狀況，確保低溫療法的順利進行，並減少副作用。不過他說，使用低溫療法需注意，因身體溫度低時免疫力 較差，纖毛運動較不佳，使用一段時間病人容易出現肺炎。