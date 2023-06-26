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高處墜落腦損傷 低溫療法救命

許政榆
難治型顱內高壓患者傳統治療有限，近年使用低溫療法，可有效減輕炎症反應和腦水腫，並減少神經細胞的損傷程度。（記者許政榆／攝影）
難治型顱內高壓患者傳統治療有限，近年使用低溫療法，可有效減輕炎症反應和腦水腫，並減少神經細胞的損傷程度。（記者許政榆／攝影）

一名59歲的男性工人，於工地上班時自高處3米墜落，造成顱內出血、氣胸、左側股骨髕骨粉碎性骨折，也出現創傷性腦出血合併一側瞳孔放大，經過醫院醫療團隊搶救，並使用目標體溫控制（TTM），也就是所謂的低溫療法，7天後病人逐漸恢復意識。

台灣三軍總醫院神經外科部主任洪東源表示，顱內高壓是屬於嚴重腦疾病，使腦內壓力超過正常範圍，對於腦部組織造成嚴重腫脹脫疝損傷，甚至植物人或死亡。以往傳統治療方法，對於這類患者治療效應有限，而低溫療法的出現改變了這一現狀。

洪東源表示，低溫療法可以協助難治型顱內高壓患者降低顱內高壓、減少顱內高壓併發腦萎縮的程度，並漸進式消腫，減少腦部組織損傷範圍，有助提高患者的康復速度，有效改善患者神經功能。

洪東源指出，心跳停止後經急救回復自發循環患者運用低溫療法治療，以證實具有安全性、可行性，醫療團隊透過密切監測患者體溫和身體狀況，確保低溫療法的順利進行，並減少副作用。不過他說，使用低溫療法需注意，因身體溫度低時免疫力較差，纖毛運動較不佳，使用一段時間病人容易出現肺炎。

洪東源表示，低溫療法治療不同患者天數有些許差異，像是心跳停止後經急救回復自發循環患者，執行低溫療法通常為期3天，而難治型顱內高壓患者通常要7天至14天，才讓腦消腫回復腦中線。

台灣三軍總醫院神經外科部主任洪東源介紹低溫療法成功應用於難治型顱內高壓患者案例。...
台灣三軍總醫院神經外科部主任洪東源介紹低溫療法成功應用於難治型顱內高壓患者案例。（記者許政榆／攝影）

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