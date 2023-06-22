老翁「喝1中藥茶」退火 竟致腎功能惡化急洗腎

（圖：健康醫療網提供）

一名王姓8旬老翁本身有慢性腎臟病，定期門診追蹤，近期卻發現他的血鉀濃度上升至6.3mmol/l(正常參考值為3.6-5.1mmol/l)，進一步了解發現，王伯伯因為自覺胸悶、火氣大，聽說多喝魚腥草煮的涼茶可以退火，所以每天都豪飲一大碗盼能緩解。但沒想到退火不成反傷身，甚至導致腎功能惡化需洗腎治療。

血鉀濃度過高 恐出現疲倦無力、心律不整

衛生福利 部南投醫院腎臟科主任莊宗芳解釋，腎臟是身體內鉀離子主要的排泄器官，健康的腎臟會透過尿液排出過多的鉀離子，但如果罹有腎臟疾患的民眾可能無法順利將鉀離子排出，而血鉀濃度過高時可能會出現手指麻痺、嘴唇麻木、疲倦、無力、心律不整等症狀。

魚腥草含魚腥草素 腎病患者應依醫囑使用

中醫科醫師賴卉蓮表示，魚腥草為三白草科植物蕺菜的帶根全草，味辛、微寒，歸肺經，有清熱解毒、消癰排膿、利尿通淋等作用，常用以治療肺癰吐膿、痰熱喘咳、熱痢、熱淋、癰腫瘡毒等症狀。就現代藥理研究，魚腥草含有魚腥草素、揮發油、蕺菜鹼、槲皮甙、氯化鉀、硫酸鉀等。

其中，魚腥草素對多種細菌有不同程度的抑制作用，能增強白細胞吞噬能力，提高機體免疫力 ；並有抗炎作用。所含槲皮素及鉀鹽，能擴張腎動脈，增加腎動脈血流量，因而有利尿作用，若是腎病患者臨床使用上須小心注意。

腎病者易攝取過量鉀離子

營養師黃淑敏表示，常有民眾將魚腥草煮成茶水喝，由於植物本身含有豐富的鉀離子，魚腥草也一樣。食物中的鉀離子容易溶入湯汁裡，大量飲用魚腥草茶，相對也容易攝取過多鉀離子。

雖然鉀離子可以維持體內水分平衡及參與神經訊息的傳導過程，但是身體內鉀離子主要是由腎臟排泄，當腎臟受損，組織細胞遭受大量破壞，細胞內的鉀離子會被釋放進入血液，導致高血鉀症，因此，慢性腎臟衰竭患者，必須限制飲食中鉀的攝取。

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資料來源：健康醫療網

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