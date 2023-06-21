經前症候群惱人 中醫師建議這些處方助緩解

台南柳營奇美醫院中醫師簡珮珊。（醫院提供）

30歲王小姐月經前常心情煩躁，情緒莫名沮喪且易怒，伴隨乳房脹痛、下腹脹痛、頭痛等不適症狀，中醫師診治為「經前症候群」，經開立處方服用緩解，醫師也建議，症候前避免攝取咖啡 因、戒菸酒及適量運動都助於改善。

台灣台南柳營奇美醫院中醫師簡珮珊表示，經前症候群定義是在月經來潮前約一周出現，症狀包含生理上身體浮腫、肌膚敏感、便秘、脹氣、胸部脹痛、頭暈、腰痛等，及心理上焦煩、生氣、易怒、憂鬱、無法集中精神等，通常症狀在月經來潮後開始消退，一周內完全消失。

根據統計，約47%女性有經前症候群困擾，更有3至8%會嚴重到產生經前不悅症，已嚴重到對日常生活造成實質影響。

她說，經前症候群原因待釐清，可能與黃體激素和雌激素比例失調有關。另外，營養不均衡（高脂肪或糖鹽過多）、維他命B6不足、甲狀腺內分泌失調、鈣質缺乏、身心壓力、睡眠不良、環境汙染等都有可能。

簡珮珊說，中醫依據不同證型做不同治療，最常見的為「肝氣鬱結型」，是指平時容易緊張焦慮，經前焦躁易怒更加嚴重、胸部悶脹、乳房脹痛、胃口不好，治法以疏肝解鬱，理氣散結，處方可選用逍遙散來治療。第二種「肝腎陰虛型」，症狀常有經前易煩熱、夜睡不安、手足心煩熱、口乾，治法須滋養肝腎，育陰清熱，處方可選用知柏地黃丸加減來治療。

第三種「氣滯血瘀型」，經前或經期常有頭痛、腹痛、肢體不定處疼痛、經前面貌及肢體腫脹、經色紫黯、血塊多，治法以理氣行滯，活血養血，處方可選用血府逐瘀湯加減治療。

第四種「氣血虛弱型」，可見月經顏色淡質稀、經期時眩暈，或平時腸胃功能欠佳，經前易疲倦、腹瀉、胃口不好，治法須補益氣血，健脾和胃，處方可選用補中益氣湯或六君子湯加減來治療。

另外，接近症狀發作前，應避免攝取咖啡因、戒菸酒、規律的運動與營養補充如鈣質、維他命B6等，以及保持充足睡眠，都有助於經前症候群緩解。

她提醒，經前症候群症狀多樣貌，每個人經歷到的症狀、嚴重程度都不盡相同，也會隨著時間有所差異。