注意身體3警訊 小心「膽道癌」拖成晚期

（圖：健康醫療網提供）

膽道癌又被稱為「膽管癌」，根據台衛福部資料顯示，膽道癌發生率及死亡率都有逐步攀升的趨勢。由於早期症狀不明顯，民眾難以察覺，一旦發現症狀就醫診斷多已是晚期膽道癌。

過去，晚期膽道癌第一線治療以化療為主，存活時間大約只有10個月上下。不過，臺大癌醫中心醫院腫瘤 內科部醫師暨癌症 防治中心主任林宗哲表示，標靶藥物、免疫療法出現後讓病人存活期提升，其中免疫結合上化療，比單用化療效果更好，目前大型臨床試驗數據顯示能有效提升存活時間。

膽道癌早期症狀不明顯

臨床上，膽道癌可細分為肝內膽管癌、肝外膽管癌、肝門周邊膽管癌、膽囊癌。林宗哲醫師指出，膽道癌症狀可分為「非特異性症狀」與「特異性症狀」，包含：

1.非特異性症狀：腫瘤分泌一些物質造成身體反應的症狀如疲勞、無精打采、體重下降等。腫瘤轉移到遠處組織器官所造成之症狀。

2.特異性症狀：

主要為局部「腫塊效應（Mass effect）」，指的是腫瘤壓迫周邊神經、血管、組織等造成的症狀。

壓迫神經：腹痛（上腹、右上腹痛）

壓迫膽管：阻塞性黃疸，產生皮膚黃、皮膚搔癢等症狀

壓迫腸道：吃東西吞不下、嘔吐等症狀

由於過去分類並未將「肝門周邊膽管癌」細分出來，因此肝門周邊膽管癌沒有屬於自己的疾病分類碼，在統計上多被納入「肝內膽管癌」中做統計。因此，從衛福部《癌症登記報告》來看，統計資料上肝內膽管癌是最常見的類型。

林宗哲醫師表示，若以肝內膽管癌為例，台灣和泰國等東亞各國屬於高好發率國家。

此外，根據衛福部癌症登記報告顯示，膽道癌整體發生率愈來愈高，也因為膽道癌早期症狀不明顯，難以早期發現早期治療，因此患者多為晚期膽道癌。

林宗哲醫師提到，臨床上大約有7成以上的患者是無法開刀的晚期膽道癌，過去治療以化療為主，較常使用的化療藥有3大類，少部分病人會使用單一種化療藥物，大部分的病人則是合併使用其中兩種藥物作為治療，這是最常見的第 一線治療方法，不過病人存活時間大概只有10－11個月。

化療＋免疫延長存活期

最近標靶藥物、免疫治療的出現可延長病人存活時間，讓治療獲得了新的希望。若以目前最多人使用的化學治療為基礎，加上免疫治療，可以有效提升存活期。

雖然，膽道癌不容易在早期發現，不過患者也別因此而感到絕望。林宗哲醫師提醒，民眾若有以下3大警訊應前往醫院，交由醫師進一步診斷評估，包含：

黃疸

體重減輕：3到6個月體重下降5－10%

肚子痛：腹部疼痛為「Dull pain（鈍痛型）」，且持續超過2個星期

最後，林宗哲醫師也強調，肝硬化、膽管結石、B 肝、C 肝、三高、肥胖、抽菸、大量喝酒等都是膽道癌危險因子，雖然膽道癌致病因素並不如其他癌症明顯，但這些都有可能會導致膽道癌，民眾應盡量去除危險因子，期能預防疾病的發生。

【延伸閱讀】

當心「隱藏版癌王」！半數以上膽道癌確診已晚期 存活期難破一年大關

【幼兒園餵藥案】苯巴比妥治療嬰兒腸絞痛 專家：恐造成副作用

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58282

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw