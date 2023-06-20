我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿里巴巴換帥 張勇9月卸任董事長和CEO

美中關係陰影下 留學生為斷航、遭限制行動盤算

長期腰痠背痛 按摩、貼貼布都沒用？中醫針刀有解

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

41歲吳先生從事勞動工作，平時需要彎腰搬運重物，因此常有腰痠背痛的問題，貼痠痛藥布或是推拿按摩都難以緩解，因此決定尋求中醫治療。醫師認為這是因為長期勞動造成的腰背部肌肉慢性發炎，筋膜已有沾黏的情況，故採用針刀治療；第一次治療後，腰背痠痛緊繃的情況就改善一大半，經過三次療程後，疼痛感已減緩很多。目前經定期回診治療調理，疼痛已不再困擾他。

勞損長期不治療 恐變成頑固性疼痛

台灣台南市立醫院中醫部張維麟醫師表示，長期使用電腦時姿勢不良，或是搬運重物，都會使肌肉緊繃導致疼痛，在中醫則稱「勞損」。若肌肉長期發炎，患處就會滲出組織液試圖修復，但若反覆受傷癒合，就會出現沾黏、結疤甚至鈣化的情況，因為軟組織沾黏，形成頑固性疼痛。

小針刀治療解沾黏 這些人應謹慎評估

長時間的惡性循環下，一般的治療方式很難鬆解沾黏，導致治療效果不彰，這時候就可以考慮使用小針刀治療。張維麟說明，小針刀的針尖與一般針灸不同，為扁平狀的「刀刃」，又名「小扁針」。常用於慢性軟組織疾患和骨質增生症等，例如外力損傷或是慢性勞損引起的各部位的肌筋膜綜合症。小針刀利用手法於特定部位進行軟組織的鬆解和切開硬結，來疏通氣血減輕疼痛，往往能有明顯的效果。

但並非所有人都適合使用小針刀治療，例如凝血功能異常或是有蟹足腫體質者，以及高血壓糖尿病、心血管疾病或是孕婦，在進行小針刀療法之前都需要醫師謹慎評估。

日常保養、復健莫輕忽 這樣做防復發

針刀解開沾黏後仍需注意日常保養與復健，張維麟提醒，如搭配疏經活血的內服藥，以及適度拉伸及熱敷疲勞的肌肉，或者用按摩推拿的手法來讓緊繃的肌肉放鬆；此外，多加休息也能讓損傷處完整修復，避免疾患復發的不二法門。

【延伸閱讀】

腰酸背痛是肌肉痠痛？還是脊椎神經壓迫造成？醫師教你區分方式！

長期久坐腰痠背痛？2個動作輕鬆減緩痠痛問題！


資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58199


喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

肌肉 高血壓 糖尿病

上一則

每逢吃冰就頭痛？當心你有「冰淇淋頭痛」

延伸閱讀

迎端午 漢風集市法拉盛登場

迎端午 漢風集市法拉盛登場
「國醫堂」范樹國、許英中醫學教授 談中醫對「過敏性紫癜病」的治療

「國醫堂」范樹國、許英中醫學教授 談中醫對「過敏性紫癜病」的治療
雙親節送給爸媽最好的禮物~按摩椅　Hitrons 歡迎您親臨門店挑選健康好禮

雙親節送給爸媽最好的禮物~按摩椅　Hitrons 歡迎您親臨門店挑選健康好禮
父親節送給家人最好的禮物 Hitrons按摩椅歡迎您親臨門店挑選

父親節送給家人最好的禮物 Hitrons按摩椅歡迎您親臨門店挑選

熱門新聞

29歲男子嚴重車禍昏迷，在台南市立安南醫院接受經顱磁刺激治療後轉醒。（安南醫院提供）

男子車禍昏迷1年 竟因這項最新技術轉醒家人驚

2023-06-15 05:30
圖片來源 ／健康醫療網

一半男性60歲後會攝護腺肥大 醫列「前腺救援食物」解困擾

2023-06-16 00:30
腦中風有8大危險因子，包括吸菸、運動量不足、肥胖、高血壓、糖尿病、膽固醇過高、心房顫動及腦中風家族史等。（本報資料照片）

腦中風前大多無症狀 8危險因子滿3項即是「高危險群」

2023-06-14 05:00
圖片來源 ／健康醫療網

血糖高又怕吃藥傷身 吃苦瓜可以降血糖？

2023-06-14 01:00
圖片來源 ／健康醫療網

長輩喝水常嗆到恐是「肌少症」 2簡易檢測評估診斷

2023-06-16 01:00
彰化縣周婦罹患常壓性水腦症，手術後，大腦內部腦脊髓液過多消失。（彰化醫院提供）

跌倒跌出半年快速失智原因 手術幾乎恢復健康

2023-06-15 04:57

超人氣

更多 >
50歲後骨質流失加劇 應每天吃這食物預防

50歲後骨質流失加劇 應每天吃這食物預防
習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側

習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側
遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛

遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛
黃子佼認性騷大暴走秒刪影片 網整理3段影片「精華重點」

黃子佼認性騷大暴走秒刪影片 網整理3段影片「精華重點」
洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚

洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚