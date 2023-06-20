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每逢吃冰就頭痛？當心你有「冰淇淋頭痛」

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

一位23歲女性，原本就有偏頭痛問題，但因發生次數不太頻繁，且仰賴吃藥效果也很好，因此不曾就醫。然而，最近到海邊遊玩時，因為天氣太熱而買了冰水欲消暑，在暢快灌下一大口時，突然一陣劇痛從額頭襲來，像腦袋被鑽孔一樣，痛到她雙手抱頭蹲在地上；當天晚上，她買了一支霜淇淋，咬一口吞嚥的瞬間，與白天海邊同樣的感覺、同樣的劇烈疼痛又發生，也同樣很快就消退。

冰淇淋頭痛 享用冰冷的食物後快速發生又消失

台灣安南醫院神經內科醫師杜宜憲表示，於門診聽完患者的描述後，心中就浮現一個診斷──冰淇淋頭痛。什麼是冰淇淋頭痛（ice cream headache）？

又稱大腦凍結（brain freeze）或冷刺激頭痛（cold-stimulus headache），通常發生在享用冰冷的食物、飲料後，其疼痛感非常迅速，但會在短時間內消失。

偏頭痛患者較常出現 與血管有關

研究發現，冰淇淋頭痛較常出現在偏頭痛患者身上，約40%至93%的偏頭痛患者曾經歷過冰淇淋頭痛。杜宜憲說明，這種頭痛的原因主要和血管相關，當冰冷的食物或飲料接觸口腔時，會導致上顎或咽後壁的血管瞬間收縮和擴張，進而活化血管壁上的痛覺感受器，連帶引發疼痛。

不過，冰淇淋頭痛通常不超過30秒，唯有食用冰淇淋或飲用冰飲時，如果飲食過快會促使刺激更強烈，可能因此導致更嚴重的頭痛。

放慢速度吃 降低冰淇淋頭痛發作機會

雖然避免吃冰冷食物、喝冰飲，確實能夠降低發作機會，但若真忍不住，杜宜憲建議，其實只要放慢吃的速度，讓身體與冰品不要接觸得太突然，避免瞬間冷熱溫差過大，就能有效改善和預防冰淇淋頭痛。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58197


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