因禍得福 6旬婦跌倒送醫找出「失智」因 術後治癒尿失禁

周姓婦人手術後，醫師關心她的症狀改善進度。(記者簡慧珍／攝影)

台灣一名64歲周姓婦人最近半年失智 病症加劇，家人認為是正常現象，沒想到跌倒撞傷送醫，手術 後失智、頻尿、尿失禁和走路不穩的狀況幾乎復元，原來失智是常壓性水腦症引起，顛覆家人的認知。

周婦的女兒告訴醫護，周婦丈夫多年前受傷後失智，由周婦陪伴到社區照顧據點上課復健，最近半周婦的健忘程度超越丈夫，例如買菜不但沒帶菜回家還迷路，叫不出親友的姓名，忘了剛說過的話，忘記關瓦斯爐火、忘記鎖門就出門，還尿失禁、走路不穩，結果周婦丈夫反過來照顧她。

周婦日前前上樓梯時跌倒撞傷，送醫院急救，急診醫師找神經外科醫師會診，進一步檢查出周婦罹患水腦症，這一跌因禍得福，手術後，原本家人擔心周婦記憶力快速退化，手術後失智、尿失禁和走路不穩的情況回到原本的生活模式。

台灣衛福部彰化醫院脊椎神經外科主任賴肇康表示，腦脊髓液具緩衝保護和代謝循環等功能，產生和被吸收的量是平衡的，一旦過多就不平衡，造成腦室緩慢擴大，壓迫腦室周圍組織引發失智、步態不穩及尿失禁等現象，這三種情況是最典型的水腦症症狀，好發在60歲以上長者，常被家人當作正常老化或失智而忽略。

賴肇康指出，大多數常壓性水腦症找不出原因，為原發性常壓性水腦症，少數可追溯病因的包括腦部受傷、腦出血、腦中風 、腦血管疾病、腫瘤或感染等；電腦斷層顯示周婦的腦脊髓液過多，可能是腦脊髓液產生太多或吸收太少，或流動受阻，因腦壓增加不明顯，被稱為常壓性水腦症。

賴肇康說，水腦症是少數可經手術治療的可逆腦疾病，引流手術把過多脊髓液代謝掉，7至8成患者可以回復到原本狀況，因此民眾不要以為年長者記憶力變差就一定罹患失智症，錯誤判斷可能會錯失回復機會。