罕見 跌倒致眼眶骨折 空氣跑進上眼瞼、結膜 變成泡泡眼

高雄1名工人在工地意外跌倒撞到頭，外傷導致氣體跑到左眼的上眼瞼，讓眼球變成泡泡狀。(圖／阮綜合醫院提供)

台灣一名63歲男子在工地作業時，意外跌倒撞到頭部與眼眶，他發現左眼球變成泡泡狀，前往醫院求救，經電腦斷層檢查，發現是外傷導致氣體跑到上眼瞼，形成眼窩氣腫的罕見現象，以針頭減壓引流排出空氣，治療後已無大礙。

台灣阮綜合醫院急診醫學 科主治醫師李念融表示，這個特別的案例，是一位63歲的工地工人，在工地工作時發生意外跌倒，撞到額頭、眼眶等部位，受傷後工人發現撞擊部位出現紅腫、熱痛之外，也發現左眼的眼皮、眼瞼腫了起來，左眼轉動時，會出現複視的狀況。

李念融說，經安排電腦斷層，發現工人除了眼眶有骨折，外傷也導致空氣跑進去他左眼的上眼瞼、結膜，導致眼球出現泡泡狀的外觀，「相當罕見！」急診在第一時間先幫他消炎止痛，由於空氣存在的地方比較靠近眼睛的外層，所以由眼科醫師使用針頭，直接把空氣引流出來，後續透過門診追蹤治療後，眼球外觀恢復正常、視力也未受明顯的影響。