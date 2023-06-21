連續使用軟便劑2周 藥師：腸胃將不習慣自行蠕動

氧化鎂連續使用2周腸胃將不習慣自行蠕動，應從生活模式開始建立規律排便習慣。(本報資料照片)

便祕 問題一直是很多人的困擾，許多民眾使用軟便劑（氧化鎂）緩解。對於過度使用是否會影響腸功能運作？藥師表示，氧化鎂最好不要連續使用超過兩周，否則將導致腸胃道本身的蠕動功能受到影響。

台灣藥師易麗珍說，基層藥局 很常接到氧化鎂的處方箋，有時更是「三個月」的連續處方箋，但其實氧化鎂連續使用兩周就會產生耐受性，腸胃將不習慣自行蠕動，劑量也恐從一顆逐漸加到四顆，應從生活模式開始建立規律排便習慣。

「長時間使用軟便劑，將影響維生素C、B12、B6的吸收。」易麗珍指出，長時間使用氧化鎂會導致「腸躁」，也要注意額外補充維生素C、 B12、B6，同時，軟便劑只是讓糞便軟化，比較容易推，但腸道本身還是需要力道推動，也可以按摩腸胃道來促進，不一定要透過藥物。

易麗珍建議，腸胃道功能下降可以適時補充益生菌，若腸胃蠕動較差，也可以多喝水；有些長輩因不良於行，不喜歡跑廁所，便不喝水，卻造成便秘，得靠軟便劑，這樣是惡性循環；氧化鎂應該有需要時再使用，三天都沒排便可能照護員、家屬就會擔心，趕緊投藥，但若是長輩都是固定三天排便一次，其實都是正常的。

台灣三總臨床藥學部教育 訓練官施睿琥表示，一般氧化鎂類型「軟便劑」不會與「浣腸劑」一併使用，甘油等浣腸劑多為清理直腸段的糞便，軟便劑則是腸胃道內；除非需要進行醫事檢驗，要將腸道排空，才會合併使用；但不論是何種方式，都不建議長期使用方式，因為正常的排便需要副交感神經放鬆進行，藥物可能影響到正常的生理現象。