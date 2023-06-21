吃冰過快 23歲女劇烈頭痛 原來是罹患冰淇淋頭痛症

妙齡女吃冰就頭痛，醫師表示可能是罹患冰淇淋頭痛症。(圖／安南醫院提供)

吃冰淇淋是人生一大享受，不過，一名妙齡女子日前因吃了一大口冰淇淋，馬上引發劇烈頭痛，讓她痛到抱頭蹲在地上，差點哭出來。台灣安南醫院神經內科醫師杜宜憲表示，這就是「冰淇淋頭痛」，常發生在原本就有偏頭痛問題的患者身上，猛然吃一口冰品，就讓你痛不欲生，其實只要放慢吃冰的速度，就不至於引發。

杜宜憲最近在門診中遇到這名患者，23歲女性原本就有偏頭痛問題，但因發生次數不太頻繁，且仰賴吃藥效果也很好，因此不曾就醫。她最近到海邊遊玩時，因為天氣太熱而買了冰水欲消暑，卻在擰開瓶蓋、暢快灌下一大口時，突然一陣劇痛從額頭襲來，像腦袋被鑽孔一樣，痛到她雙手抱頭蹲在地上；幸好，那陣劇痛一下就消失了，不影響她繼續玩水。無奈，當天晚上，她買了一支霜淇淋，咬一口吞嚥的瞬間，與白天海邊同樣的感覺、同樣的劇烈疼痛又發生，也同樣很快就消退。

杜宜憲表示，冰淇淋頭痛（ice cream headache）又稱大腦凍結（brain freeze）或冷刺激頭痛（cold-stimulus headache），通常發生在享用冰冷的食物、飲料後，其疼痛感非常迅速，但會在短時間內消失。

研究發現，冰淇淋頭痛較常出現在偏頭痛患者身上，約40%至93%的偏頭痛患者曾經歷過冰淇淋頭痛。杜宜憲表示，這種頭痛的原因主要和血管相關，當冰冷的食物或飲料接觸口腔時，會導致上顎或咽後壁的血管瞬間收縮和擴張，進而活化血管壁上的痛覺感受器，連帶引發疼痛。

不過，冰淇淋頭痛通常不超過30秒，唯有食用冰淇淋或飲用冰飲時，如果飲食過快會促使刺激更強烈，可能因此導致更嚴重的頭痛。

杜宜憲建議，其實只要放慢吃的速度，讓身體與冰品不要接觸得太突然，避免瞬間冷熱溫差過大，就能有效改善和預防冰淇淋頭痛。