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家族性、體質性生長遲滯 孩子矮小2主因

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孩子有生長方面問題，父母記得定期回診追蹤。此為示意圖。（Getty Images）
孩子有生長方面問題，父母記得定期回診追蹤。此為示意圖。（Getty Images）

很多孩子身高百分位比較小的家長會問：「醫生，我們家底迪/美眉比較矮一點，需不需要擔心性晚熟還是有其他問題呢？」兒童內分泌科醫師陳奕成在臉書發文解說，通常孩子身材矮小有兩大原因：一、「家族性矮小」，主因為父母身材矮小。二、「體質性生長遲滯」，則是父母其中一方發育較晚。這兩種情況治療方式不同，呼籲當孩子有生長方面問題，父母記得定期回診追蹤，才能提供醫師判斷資訊。

陳奕成分享看診經驗，大部分符合身材矮小的孩子，除了生長曲線接近或略低於第三百分位曲線，大部分生長速度仍正常，並未低於一年四公分。通常孩子身材矮小是因為兩個常見的原因：家族性矮小和體質性生長遲滯。至於內分泌功能異常（如生長激素缺乏）、或是其他未診斷的嚴重慢性疾病的機會則很低。

★什麼是家族性矮小？

家族性矮小，一般是兒童生長速度正常（抽血檢驗正常，骨齡X光檢查與常童相差不遠），其中一位父母或是雙親身材矮小的情況下，最有可能的造成孩子身材矮小的原因。其中父母身材矮小的定義為：母親身高150公分或以下、父親身高162公分或以下。

此時依據孩子骨齡結果所推估的成人身高，會跟雙親的遺傳身高結果相去不遠。在特殊的情況下，可以考慮使用生長激素治療，來改善孩子最終的成人身高。

★什麼是體質性生長遲滯？

體質性生長遲滯與家族性矮小類似，這些孩子通常都屬於健康並且生長速率正常，但身高接近或略低於第三百分位曲線。主因仍然為家族史，在大多數情況下，父母雙方的身高都不矮小，但是往往其中一位家長有晚熟的發育史，例如媽媽可能在14歲或之後才開始月經，或者爸爸的身高在15歲後才開始快速抽高，並且可能一直到18或19歲都還在持續長高。

這樣的情況下，家中其他成員通常也具有相同的生長模式。孩子進行骨齡X光檢查的時候，通常會發現骨齡比實際年齡延遲一年以上，甚至延遲兩年或更多。這個結果暗示著這些兒童的青春期，很可能比其他同齡的同儕還要晚啟動，也就是性晚熟的狀況。

陳奕成安慰家長，雖然這些孩子的發育比較慢，但最後還是能有接近遺傳身高的成人身高。和家族性矮小的孩子不同，這些孩子很少需要用到生長激素治療，但有部分確診體質性生長遲滯的男孩，可能可以考慮用短期的低劑量睾固酮刺激，來加速青春期啟動的時間。

醫師最後提醒，不管是家族性矮小或體質性生長遲滯，主要還是要靠追蹤孩子生長一段時間之後，再配合其他檢查和檢驗的結果才能做出診斷。定期在兒童內分泌科醫師門診追蹤，以及完整的身高體重紀錄，比做過的檢查或檢驗結果還要重要，也更能提供醫生判斷的資訊。當孩子有生長方面問題，父母記得定期回診追蹤。

（本文由「健康醫療網」提供，https://healthnews.com.tw/）

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