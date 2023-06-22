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孕婦心律不整送急診 醫採無輻射電燒手術保護胎兒

陳雨鑫
北醫附醫心臟內科專任主治醫師陳威達，協助治療一位心律不整孕婦，採取進行無輻射電燒治療，為北醫附醫首例。(圖：台北醫學大學附設醫院提供)
北醫附醫心臟內科專任主治醫師陳威達，協助治療一位心律不整孕婦，採取進行無輻射電燒治療，為北醫附醫首例。(圖：台北醫學大學附設醫院提供)

孕產婦最擔心孕期身體出現疾病變化，一位懷孕六個月的孕婦日前急忙赴台北醫學大學(北醫)附設醫院急診室，自訴「我心跳好快、快到受不了」。醫療團隊診斷為「陣發性上心室頻脈」，為心律不整常見症狀之一，擔心孕期用藥會影響胎兒，傳統的電燒手術治療過程也可能會有輻射影響。北醫附醫為此啟用「新型3D立體定位系統」，在零輻射的狀況下完成北醫體系首例孕婦無輻射電燒手術。

北醫附醫心臟內科專任主治醫師陳威達表示，該名孕婦一踏進急診，就不斷說著「我心跳好快」。根據國外研究顯示，孕婦發生心律不整的機率比一般人還高，當下立即懷疑，孕婦可能是心律不整，經診斷發現是陣發性上心室頻脈，是最常見的心律不整症狀之一。

陳威達指出，孕婦發生心律不整最麻煩的就是「治療方式」，孕婦會擔心用藥對胎兒產生不良影響而不願用藥，傳統電燒手術也會擔心輻射過度暴露。由於傳統的電燒手術需搭配X光機確認導管位置，完成一次手術，病人會接受等同於300次胸部X光的輻射量，超過美國核能管理委員會所建議胎兒輻射暴露量上限的四倍。

陳威達說，通常孕婦在孕期出現心律不整，常會強忍不適感，直到產下胎兒才接受治療，但也承擔非常大的風險。為減少X光暴露，北醫附醫啟動「新型3D立體定位系統」進行無輻射電燒治療，利用磁場以及電阻，監控電生理導管在心臟中的位置以及電生理訊號，加上醫師的技術，可以在完全不使用放射線的狀況下，完成心律不整的電燒手術。

手術 醫學

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