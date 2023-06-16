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戒酒竟改喝藥酒 三酸甘油脂狂飆破萬 血液如同油脂

記者江良誠／南投即時報導
沈姓男子患有糖尿病、高血脂，為了健康戒酒，卻改喝藥酒，血液有害物質如油脂般濃稠，圖為治療情形。（南投醫院提供）
沈姓男子患有糖尿病、高血脂，為了健康戒酒，卻改喝藥酒，血液有害物質如油脂般濃稠，圖為治療情形。（南投醫院提供）

台灣南投縣55歲沈姓男子患有糖尿病、高血脂，為了健康戒酒，卻改喝藥酒。沒想到就醫檢查，三酸甘油酯飆破1萬mg/dl，正常值為149mg/dl以下，超過正常值65倍，南投醫院趕緊安排住院治療，血液有害物質如油脂般濃稠，治療後三酸甘油脂才降至1000mg/dl，現已順利出院。

南投醫院家醫科醫師王郁菁說，高血脂是指血液中總膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇或三酸甘油酯過高，輕度高血脂不會有明顯不適症狀，情況嚴重會出現頭痛、胸痛、無力、肩頸痠痛，甚至會出現腦中風、急性胰臟炎等併發症。

沈姓男子因糖尿病及高血脂，定期至家醫科回診，他跟醫師反應肩頸僵硬酸痛，檢查發現他三酸甘油酯飆破1萬mg/dl，總膽固醇也高達1351mg/dl，正常值為199mg/dl以下，相當危險，趕緊安排住院治療。

沈姓男子也納悶，他說，三個月前就戒酒，也沒有大魚大肉，為何三酸甘油脂狂飆。醫師詢問下，發現他沒有規律服藥，雖戒酒卻改喝藥酒。藥酒中的酒精代謝後會轉換三酸甘油酯，加上患有糖尿病，血糖不穩定也容易導致三酸甘油酯飆升。

醫師提醒，糖尿病、高血壓、肥胖、吸菸、飲酒過量、冠心病病史、血脂異常家族史皆是高危險族群，應養成均衡飲食、適度運動、戒菸、少酒等良好生活習慣，並聽從醫囑，才能遠離三高危害。

糖尿病 高血壓 中風

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