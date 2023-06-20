綠光治療 可緩解頭痛

綠色植物在陽光下會散發大量綠光，讓人感到舒適。(圖：陳建志提供)

一名美國人每當工作壓力大時，就會安靜地坐在自家陽台上，看著庭園內一大片綠油油的草地，他這樣比較不會頭痛發作，即便發作，也會迅速緩解，完全不需服用止痛藥。他的醫師兄弟觀察到此現象，透過研究發現，在陽光下，植物綠葉所散發出的綠光（波長500–565nm），可緩解頭痛。這是為什麼？

綠色 令人安心放鬆

在以往教育觀念中，我們習慣認定綠色是安全的，紅色是危險的，例如交通號誌、汽車 儀表板或儀器螢幕的燈號設計，都離不開這原則，所以看到綠色，潛意識裡就感到安心與放鬆。

至於多數亞洲國家股票看盤螢幕上，故意把下跌數字標示成綠色，則可舒緩投資 人心情，減少賠錢時的焦躁、憤怒與絕望。

光線進入眼球，投射在網膜上，不僅會刺激錐狀細胞及桿狀細胞，產生視覺，也會刺激一種含有視黑質蛋白（melanopsin）的神經節細胞，雖不會產生視覺，卻可發出訊號，經由視神經傳進中腦，接著向上傳遞至丘腦，進入大腦，誘發頭痛。

亦可傳到中腦的頂蓋前橄欖核，接著向下傳遞至延腦，透過上涎核，活化副交感神經，眼球血管擴張，經由三叉神經血管疼痛機制，誘發偏頭痛，或透過前方延腦，維持疼痛。

恰好綠光難以激活視網膜神經節細胞，比較不會誘發頭痛或維持疼痛。

促進腦內啡原 抑疼痛

當皮膚接受綠光照射時，含有光感受器的細胞（例如黑色素細胞）會把訊號傳進脊髓，直接促進腦內啡原（proenkephalin）生成，有利於體內合成腦內啡，抑制疼痛。或者在通過脊髓背根神經節（感覺性神經節）時，抑制N型鈣離子通道（N-type voltage-gated calcium channels），減少神經傳遞物質的釋放，阻礙疼痛訊號的傳遞，達到止痛效果。

以上種種，可減緩頭痛發作時頭頸部皮膚、肌肉 或筋膜的疼痛。

綠光燈 如置身大自然

綠光確實會影響中樞（大腦、脊髓）及周邊神經系統，只要照光量夠大，且持續數小時，不管是明眼人還是盲人，均可緩解頭痛或疼痛。