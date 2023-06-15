大熱天心肌梗塞 5旬男緊急手術從鬼門關搶救回來

（圖：健康醫療網提供）

55歲陳先生近期感到呼吸喘、胸悶，有時拍拍胸休息稍有改善，沒想到某日喘不過氣、全身冒汗，心肺功能一度停止。台灣國泰綜合醫院心血管中心心臟加護病房主任張釗監提醒，天冷會提升心血管疾病 風險，夏日也不容掉以輕心，因為天熱汗水流失多、蒸發快，同時水與電解質如鉀、鈉補充不足，使得血液變得黏稠，可能出現冠狀動脈或腦血管堵塞，嚴重時恐導致心肌梗塞或腦中風 。

實施緊急心導管治療與支架置放術

陳先生是標準上班族，最近一陣子天氣炎熱，他有時會感到呼吸喘，有時胸悶，但稍稍拍拍胸脯、休息約一分鐘就有改善，因此自覺體健的他不以為意，只以為是過胖造成的。

不料，日前陳先生突然喘不過氣，全身冒汗，幾近暈厥。同事急忙打119，救護人員抵達現場時，陳先生已心肺功能停止，高級緊急救護技術員立即現場發揮專業以AED（Automated External Defibrillator）「自動體外心臟去顫器」施予電擊。經過現場兩次電擊恢復心跳呼吸，送往醫院途中，救護車上再度電擊兩次。經過一連串急診室專業醫療處置後，陳先生順利恢復心跳呼吸。

急診醫師從心電圖判斷陳先生為急性心肌梗塞，立刻會診心血管中心醫師，馬上啟動心臟心導管小組，立即為陳先生實施緊急心導管治療與支架置放術，術後經過冠心症救護團隊的適當醫療處置，陳先生也康復回職場繼續工作。

透過醫師團隊說明，陳先生才知道，原來陣陣的呼吸喘、胸悶就是心絞痛，更是心肌梗塞的前兆，而長年以來的菸癮，以及平日三高 未注意，都是傷害心血管的關鍵因素。

急性心肌梗塞治療3大方針

１藥物治療

２經皮穿刺冠狀動脈氣球擴張術及血管支架置放術

３冠狀動脈繞道手術

天熱血液變黏稠 恐致心肌梗塞或腦中風

醫師提醒，天冷會提升心血管疾病風險，炎炎夏日也不容掉以輕心，因為天熱汗水流失多、蒸發快，同時水與電解質如鉀、鈉補充不足，使得血液變得黏稠，可能出現冠狀動脈或腦血管堵塞，嚴重時導致心肌梗塞或腦中風，另外，脫水現象也會加速心跳，可能引發心律不整或心臟衰竭。

心血管疾病並非老年人的專利，不少青壯年男性自恃年輕，不夠關心自己的身體，有小問題不愛就醫或不依循醫囑用藥，成為心血管疾病的另一大宗原因。有三高的民眾應作好健康管理，戒菸，夏日在外須注意補充水分或電解質飲品，尿液顏色若為深黃色，就代表體內水分不足，都應留意自身健康狀況。

【延伸閱讀】

陸網紅「狂灌2公斤60%烈酒」暴斃 研究：恐導致心肌梗塞

突患「急性血癌白血病」 中年男虛弱無力、喘氣不及

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58134

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw