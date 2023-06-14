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腦中風前大多無症狀 8危險因子滿3項即是「高危險群」

記者許政榆／台北即時報導
腦中風有8大危險因子，包括吸菸、運動量不足、肥胖、高血壓、糖尿病、膽固醇過高、心房顫動及腦中風家族史等。（本報資料照片）
腦中風有8大危險因子，包括吸菸、運動量不足、肥胖、高血壓、糖尿病、膽固醇過高、心房顫動及腦中風家族史等。（本報資料照片）

腦血管疾病是台灣人10大死因的第5位，平均約42分鐘就有1人死亡，國健署提醒民眾，共同檢視是否有腦中風8大危險因子，包括吸菸、運動量不足、肥胖高血壓、糖尿病、膽固醇過高、心房顫動及腦中風家族史等，一旦符合腦中風8大危險因子的其中3項，即屬於高危險族群，應立即尋求專業醫師協助。

國健署慢性疾病防治組科長鍾遠芳表示，導致腦中風的主因為腦部某區域血管有阻塞或破裂，無法順利供應腦部氧氣需求，而發生腦功能障礙，影響該區支配的肢體功能、語言功能或意識障礙等導致失能，並有致命的危險。且更危險的是，腦中風發生前通常無症狀，令人難以察覺。

鍾遠芳指出，近年來隨著飲食西化、生活型態、環境和壓力等因素，民眾容易攝取高油、高糖、高鹽（鈉）的食物、水分攝取不足；工作型態比較偏向久坐少動，這些原因可能增加血壓或血液中的膽固醇，讓血液黏稠、血管缺乏彈性，長期下來造成血管提早老化，增加血管病變風險。

鍾遠芳表示，心房顫動也容易提高中風機率，因心房顫動會使心跳不穩定，且心跳速率過快又亂，導致心臟血液輸出量減少，增加中風風險。此外，若是家中父母、祖父母或兄弟姐妹之間有中風病史，或曾發生心肌梗塞或猝死者，自己出現中風情形的機率也會比其他人高。國健署長吳昭軍提醒，民眾應積極培養良好的生活型態與慢性病自我管理，減少因中風而導致死亡與失能的風險。

鍾遠芳表示，民眾可以透過「微笑、舉手、說你好」3招判斷自己或旁人是否有腦中風跡象。「微笑」的時候，臉部兩邊不對稱，「舉手」雙手伸直時，有一隻手會垂下來，「說你好」沒辦法講得很清楚，上述三個辨別方式，若有發現任一情形，請儘快撥打「119」並記錄發生的時間，把握搶救黃金時間。

除了確認是否有中風家族史，可依據自身情形採取適宜的預防策略，降低罹患腦中風的風險：

1.不吸菸：

善用戒菸門診或撥打免費戒菸專線（0800-636363），等服務資源，戒除菸癮，找回健康。

2.維持健康體重，避免肥胖：

透過健康飲食及規律運動。多攝取蔬菜及高纖食物，每天進行30分鐘以上中等強度之身體活動（無法一邊活動、一邊跟人輕鬆說話的程度）。另外，身體質量指數（BMI）維持在18.5到24 kg／m2，腰圍部分：男性＜90公分、女性＜80公分。

3.監測健康數據，定期健康檢查：

（1）血壓：少吃含鹽（鈉）量高的食物、調味品或加工食品，並搭配居家血壓量測722原則，「7」連續七天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次、「2」每次量兩遍（維持血壓值≤120／80mmHg）。

（2）血糖：糖尿病初期沒有明顯的症狀，如果控制不好，容易引發合併症，定期檢查才能有效預防（維持空腹血糖標準值70到99mg／dL）。

（3）血脂：高血脂症狀不易觀察，建議前往醫療院所抽血檢查（維持總膽固醇＜200 mg／dL、三酸甘油脂＜150 mg／dL、低密度脂蛋白膽固醇＜130 mg／dL、高密度脂蛋白膽固醇：男性＞40 mg／dL、女性＜50 mg／dL）。

（4）心房顫動：如發生心跳不規律或不明原因胸悶、心悸，容易疲倦，應及早就醫檢查。

中風 高血壓 肥胖

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