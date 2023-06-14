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FDA核准阿茲海默新藥上市 有助輕度者延緩衰退

編譯俞仲慈／綜合報導
聯邦食品藥物管理局諮詢專家同意核准阿茲海默症新藥Leqembi上市。(路透)
聯邦食品藥物管理局諮詢專家同意核准阿茲海默症新藥Leqembi上市。(路透)

聯邦食品藥物管理局(Food and Drug Administration，FDA)獨立諮詢專家針對阿茲海默症新藥Leqembi歷經一天討論後，同意核准該藥，預計下個月上市。

FDA諮詢專家以6票對0票認可Leqembi為期18個月的臨床實驗結果，根據去年秋季公布的實驗數據，Leqembi不僅和其他藥物一樣可以改善阿茲海默症，而且具有延緩病程惡化的藥效。

據了解，Leqembi是全球第一款經臨床實驗證明，針對阿茲海默症潛在生物特性、降低類澱粉蛋白(amyloid)沉積，適度減緩記憶力和思考衰退的藥物，FDA神經科學辦公室代理主任布拉契歐(Teresa Buracchio)強調Leqembi具有「臨床意義」，尤其針對輕度或早期罹病階段的患者，可以將疾病進程延緩約5至6個月，不過臨床數據也顯示，Leqembi無法逆轉阿茲海默症對患者造成的損害。

另一方面，藥品資訊監督組織PharmedOut協調員本西維嘉(Patricia Bencivenga)以「效果無法發揮」為由，反對Leqembi取得FDA完全核准，強調新藥有包括腦腫脹和出血等嚴重副作用，甚至可能造成病情惡化。

由美國百健(Biogen)與日本衛采(Eisai)藥廠共同研發的Leqembi，一年藥費高達2萬6500元，但可以明顯著改善患者生活；現年70歲，罹患早發性阿茲海默症的朵琳·蒙克斯(Doreen Monks)對於新藥寄予厚望：「我們只求一個擁有更多時間的機會，好讓我們繼續活在今天和明天。」

根據統計，全國約有650萬人罹患阿茲海默症，也是65歲以上長者第五大死因。

阿茲海默症 FDA 日本

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