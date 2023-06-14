莫名關節痛20年 竟是中重度類風濕性關節炎

圖片來源 ／健康醫療網

「什麼？原來我20年前就得類風濕性關節 炎？」今年39歲的琪琪（化名），19歲時就出現手部關節疼痛，以爲是打籃球造成的運動傷害，因此沒放在心上。多年來手部關節脹痛情況時好時壞，疼痛成為她的朋友，到處求醫也找不出原因；就在生完兩個可愛孩子，中間曾經停藥一段時間，琪琪發現四肢關節疼痛得越來越嚴重，甚至抱小孩都有困難，而且手指已明顯變形嚴重，輾轉到風濕免疫科就醫，經檢查問診綜合評估確定罹患診斷為「中重度類風濕性關節炎」。

收治個案的林口長庚醫院風濕過敏免疫科詹天明醫師説，當初琪琪走進診間時，可明顯看出她的手部關節嚴重變形，讓醫師感到非常訝異！後來聽她主述病史竟然可能已長達20年，卻未被正確診斷與積極治療而錯過黃金的治療時機，相當可惜。幸好琪琪積極配合醫師，也符合使用生物製劑介入治療，病情獲得明顯改善與控制，現在能夠重拾快樂的生活，與孩子們共度美好時光。

關節莫名紅腫熱痛、活動度受限 應及早就醫檢查

詹天明醫師說明，類風濕關節炎是一種自體免疫性疾病，其特點是會引發關節異常發炎，早期症狀包括關節無故出現紅腫、發熱和疼痛，另外關節活動度也會因受限而無法靈活自如。值得注意的是，類風濕性關節炎最大特點就是多關節發炎腫痛，早上起床時會感覺關節特別僵硬，休息也不會改善，如果出現這些徵兆和跡象，應及早就醫進行評估和診斷。

詹天明醫師補充，目前診斷類風濕性關節炎，除了詢問病史及症狀以外，還會進行一些抽血液的檢驗，例如紅血球沉降速率（ESR）、C-反應蛋白（CRP）、抗環瓜氨酸肽抗體(anti-CCP)、類風濕性因子（RF）、抗核抗體（ANA）...等，外加手部Ｘ光或超音波等綜合評估來診斷，患者應耐心配合醫師診斷與治療。

多元藥物可選擇 與醫師溝通以尋求最佳治療

目前治療方面，詹天明醫師表示，一旦確定診斷為類風濕性關節炎，就會開始使用免疫調節藥治療，搭配消炎藥物或類固醇，過程中若發現使用了兩種以上免疫調節藥物且足夠劑量，但症狀仍未明顯改善，可能就會考慮使用健保 給付的生物製劑或小分子標靶藥物介入治療。生物製劑是由生物系統製造的大分子蛋白質 ，可以針對特定的免疫反應進行調節，通常是通過阻斷或干擾特定的免疫細胞、蛋白質或分子的功能，從而調節免疫系統的過度反應。生物製劑具有一定的選擇性，能夠針對疾病的致病機制進行精準治療，醫生會根據患者的病情、醫療需求和風險評估，與病患溝通最佳的治療選擇。

正向積極面對疾病 切勿相信偏方治療

詹天明醫師提醒，目前類風濕性關節炎的治療方式非常多元，可以使用的武器相當多。患者千萬不要感到沮喪，應該積極正視面對它。這就像是NBA球員在整個賽季中的過程一樣，一開始他們會努力保持穩定的表現，而季後賽則是一個競爭激烈的舞台。在這個時候，球員必須繼續保持專注，這樣才能更好地控制類風濕性關節炎，避免關節變形，並在這場「比賽」中獲得勝利。

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資料來源：健康醫療網

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