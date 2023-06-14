我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布林肯訪華前與中外長通話 秦剛籲停止干涉中國內政

剛與拜登合影 跨性網紅白宮露奶 被禁再參加活動

莫名關節痛20年 竟是中重度類風濕性關節炎

健康醫療網／記者林怡亭報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

「什麼？原來我20年前就得類風濕性關節炎？」今年39歲的琪琪（化名），19歲時就出現手部關節疼痛，以爲是打籃球造成的運動傷害，因此沒放在心上。多年來手部關節脹痛情況時好時壞，疼痛成為她的朋友，到處求醫也找不出原因；就在生完兩個可愛孩子，中間曾經停藥一段時間，琪琪發現四肢關節疼痛得越來越嚴重，甚至抱小孩都有困難，而且手指已明顯變形嚴重，輾轉到風濕免疫科就醫，經檢查問診綜合評估確定罹患診斷為「中重度類風濕性關節炎」。

收治個案的林口長庚醫院風濕過敏免疫科詹天明醫師説，當初琪琪走進診間時，可明顯看出她的手部關節嚴重變形，讓醫師感到非常訝異！後來聽她主述病史竟然可能已長達20年，卻未被正確診斷與積極治療而錯過黃金的治療時機，相當可惜。幸好琪琪積極配合醫師，也符合使用生物製劑介入治療，病情獲得明顯改善與控制，現在能夠重拾快樂的生活，與孩子們共度美好時光。

關節莫名紅腫熱痛、活動度受限 應及早就醫檢查

詹天明醫師說明，類風濕關節炎是一種自體免疫性疾病，其特點是會引發關節異常發炎，早期症狀包括關節無故出現紅腫、發熱和疼痛，另外關節活動度也會因受限而無法靈活自如。值得注意的是，類風濕性關節炎最大特點就是多關節發炎腫痛，早上起床時會感覺關節特別僵硬，休息也不會改善，如果出現這些徵兆和跡象，應及早就醫進行評估和診斷。

詹天明醫師補充，目前診斷類風濕性關節炎，除了詢問病史及症狀以外，還會進行一些抽血液的檢驗，例如紅血球沉降速率（ESR）、C-反應蛋白（CRP）、抗環瓜氨酸肽抗體(anti-CCP)、類風濕性因子（RF）、抗核抗體（ANA）...等，外加手部Ｘ光或超音波等綜合評估來診斷，患者應耐心配合醫師診斷與治療。

多元藥物可選擇 與醫師溝通以尋求最佳治療

目前治療方面，詹天明醫師表示，一旦確定診斷為類風濕性關節炎，就會開始使用免疫調節藥治療，搭配消炎藥物或類固醇，過程中若發現使用了兩種以上免疫調節藥物且足夠劑量，但症狀仍未明顯改善，可能就會考慮使用健保給付的生物製劑或小分子標靶藥物介入治療。生物製劑是由生物系統製造的大分子蛋白質，可以針對特定的免疫反應進行調節，通常是通過阻斷或干擾特定的免疫細胞、蛋白質或分子的功能，從而調節免疫系統的過度反應。生物製劑具有一定的選擇性，能夠針對疾病的致病機制進行精準治療，醫生會根據患者的病情、醫療需求和風險評估，與病患溝通最佳的治療選擇。

正向積極面對疾病 切勿相信偏方治療

詹天明醫師提醒，目前類風濕性關節炎的治療方式非常多元，可以使用的武器相當多。患者千萬不要感到沮喪，應該積極正視面對它。這就像是NBA球員在整個賽季中的過程一樣，一開始他們會努力保持穩定的表現，而季後賽則是一個競爭激烈的舞台。在這個時候，球員必須繼續保持專注，這樣才能更好地控制類風濕性關節炎，避免關節變形，並在這場「比賽」中獲得勝利。

【延伸閱讀】

【幼兒園餵毒案】營養師推三大排毒營養素　這樣做加速殘毒釋放

近5成癌友確診後延遲或中斷治療　解封七類人恐面臨更大挑戰

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58186

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

關節 蛋白質 健保

上一則

夏季溼熱保存「藥」注意 藥師教方法：避光避熱、要防潮

下一則

血糖高又怕吃藥傷身 吃苦瓜可以降血糖？

延伸閱讀

中醫師提醒顳顎關節障礙 好發期介於20至45歲女性

中醫師提醒顳顎關節障礙 好發期介於20至45歲女性
養生／蛋白質來源愈多樣 高血壓風險大減

養生／蛋白質來源愈多樣 高血壓風險大減
手骨骼變形 恐罹類風溼性關節炎 

手骨骼變形 恐罹類風溼性關節炎 
6旬婦手腕痛、無力 竟是是類風濕性關節炎惹禍

6旬婦手腕痛、無力 竟是是類風濕性關節炎惹禍

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

老化逃不了 多吃3色食物搭配5穴位按壓 降衰退速度

2023-06-09 01:15
南投醫院腎臟科主任莊宗芳提醒腎臟病患者，注意鉀離子攝取量，以免腎臟無法負荷，嚴重時需洗腎。（南投醫院提供）

80歲阿伯喝魚腥草涼茶退火 血鉀濃度飆升差點洗腎

2023-06-09 05:15
（圖：健康醫療網提供）

罹大腸癌機率居高不下？醫揭危險因子：維生素D不足也中

2023-06-11 01:00
圖片來源 ／健康醫療網

咳嗽病因、喉嚨保養一次看 醫師分享「無糖新選擇」

2023-06-09 01:52
濕熱內蘊型的濕疹會出現發紅、搔癢的現象。圖為情境照。（台北慈濟醫院提供）

「芒種」到來易濕熱致身體發炎 醫師指少吃這四類食物

2023-06-06 05:28
聯安預防醫學機構總院長鄭乃源。（記者李青縈／攝影）

女生怕曬黑更缺維生素D？醫生提醒掌握4原則

2023-06-07 04:58

超人氣

更多 >
傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍

傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍
社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢

社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢
Instant Pot母公司申請破產 華人驚：「萬能鍋」超好用

Instant Pot母公司申請破產 華人驚：「萬能鍋」超好用
罐頭沒吃完 把食物留在罐內安全嗎？農業部這樣說

罐頭沒吃完 把食物留在罐內安全嗎？農業部這樣說
前幕僚長：川普遭定罪、坐牢機會都非常高

前幕僚長：川普遭定罪、坐牢機會都非常高