腦霧易怒、思考障礙…遲不改善 恐變焦慮症

染疫後的「腦霧」後遺症恐持續3至6個月，易造成注意力不集中、思考力下降、疲勞、判斷力與記憶力不佳等症狀；圖為示意圖。（Getty Images）

感染新冠肺炎 患者，有些人留下「腦霧」後遺症，即使新冠症狀康復後，有三分之一的患者仍會持續感到腦霧，例如短期及長期注意力不集中、思考能力下降、疲勞、判斷力不佳、記憶力不佳、衝動控制能力不佳等。精神科醫師表示，腦霧後遺症症狀可能持續三至六個月，對生活、工作、家庭產生負面影響。

40多歲的公務員王先生，去年感染新冠肺炎後，經過治療身體逐漸康復，但最近卻明顯出現思考障礙、注意力無法集中，甚至偶爾「斷片」遺漏重要工作，與同事溝通雞同鴨講，判斷力不佳，沒有做審慎評估就做決定，且時常易怒。他除了與職場同事起衝突，也時常和太太吵架，最後被主管約談及告誡，差點工作不保。

精神科醫師楊聰財表示，腦霧是一種常見的長新冠後遺症，與常見的精神疾病，如失智 、注意力缺陷、過動症等，皆屬於神經系統認知障礙。腦霧若短期沒有改善，除了生活品質大幅下降，還可能演變成焦慮症。他提醒，無論是否感染過新冠病毒，都應留意自己否有注意力不集中症狀，因為腦霧也可能是失智前兆。

王先生因症狀嚴重，求診精神科醫師協助，經由三至六個月合併生理及心理調整，以及調整生活作息，症狀大幅改善。楊聰財指出，透過專注力測驗CPT，發現王先生有專注力障礙，衝動值、警覺值準確度也異常，進一步接受藥物治療，而心理治療部分，也透過注意力訓練，自我學習放鬆方法、正面思考；環境治療也邀請王先生的太太協助，包括正面溝通、三明治表達法，從「肯定、提醒、鼓勵」，逐步找回自信。

楊聰財表示，專注力測驗CPT是一種電腦軟體技術測試，用於評估患者的注意力、反應時間、反應正確率等指標，並且可以檢測 出腦霧的存在，該測試已經被廣泛應用於診斷和監測腦部疾病，包括精神疾病、認知障礙及腦損傷等，CPT可以在診所或醫院等地方進行，測試時間通常在15分鐘到30分鐘之間。

根據研究顯示，若有新冠後遺症的患者，有50%的人可以完全復元，25%可能會時好時壞，20至25%會有持續症狀、干擾生活，嚴重恐惡化成失智症。

楊聰財也提醒，現代社會步調快，許多個案也會出現廣泛性焦慮症，容易煩躁，焦慮、呈現注意力不集中、肌肉緊繃、易怒、疲倦、睡眠障礙等，症狀持續超過半年以上，也是現代文明病，即使疫情解封，但民眾可能需要半年至一年時間，集體焦慮才能逐步放鬆、淡然接受，提醒民眾若有相關症狀，應尋找精神醫療專業，及時就醫並接受相關檢查，以便早期發現、早期治療。