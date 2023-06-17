車禍撞壞牙 花3年恢復咀嚼功能

醫師提醒，發生牙齒創傷時，要把握黃金時間盡快就醫。（圖：奇美醫院提供）

台灣一名28歲女子5年前騎車發生嚴重車禍 ，腦部與顏面嚴重骨折，好不容易搶救撿回一命，但因車禍造成下顎5顆前牙鬆脫，無法咀嚼，只能靠流質食物補充營養，後來又花了3年植牙，才總算恢復正常。

這名女子車禍當下，頭部嚴重受創，不僅顱骨裂開，顏面骨與下顎齒槽骨都有大面積的骨折，急救時醫師將重點放在腦部，5顆鬆脫的牙齒，只用鋼線暫時固定，經過數月的治療，才算撿回一命，但牙齒已救不回來。

台南奇美醫院牙醫部牙周病科主治醫師曹瑞彬表示，經過評估，拔除其中4顆牙齒，進行植牙；拔牙傷口癒合後進行引導骨再生術與齒列矯正治療，待矯正醫師將歪斜齒列重新排列整齊再分配計算適當的植牙空間，進行人工植牙重建缺失牙齒，前後經過大約3年的多專科協同治療，「看起來很簡單，但要恢復功能，其實是大工程」，後續仍要定期回診，才能確保功能正常。

曹瑞彬表示，牙齒創傷在近20年來的文獻研究中其發生率大約為20%，10個人中就有2人一生中可能發生，發生率與性別、年齡、嘴唇是否閉合、咬合型態與社經地位有關；其中更以青少年男性、嚴重的暴牙、嘴唇無法閉合，有顯著較高的機率。

他提醒，發生牙齒創傷時，要把握黃金時間盡快就醫，才有機會保住牙齒，不必植牙，如果牙齒脫出，可浸泡在牛奶 或食鹽水當中保存，不能用自來水，但太髒可先用清水略沖洗，如果找不到這些東西，可以含在嘴中，馬上就醫。

創傷後如果選擇植牙治療，特別在前面的牙齒難度相當高，往往還需要合併補骨與補肉手術 ，才能達到兼具功能與美觀的結果。植牙重建完成後也需如同自然牙一樣清潔維護，用心對待，定期回診，方可延長植牙使用壽命。