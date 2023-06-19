一直拉肚子會拉到脫肛？ 醫：4族群要留意

醫師表示，營養不良的幼兒、生產經驗較多的年長婦女、長期便祕、用力排便者及長期腹瀉、骨盆肌肉較無力者，有較高機率會發生脫肛，應特別留意。此為示意圖。（本報資料照片）

現代人除了有便秘問題，不少人因為生活步調緊張、壓力大，常三不五時就拉肚子。而這些慢性腹瀉的族群，時常在診間問醫師陳威佑：「網路上說一直拉肚子會拉到脫肛，是真的嗎？」、「萬一拉到脫肛的話要怎麼辦？」

台灣彰化縣天莘大腸直腸外科診所院長陳威佑在臉書粉專「大腸直腸外科 陳威佑醫師」發文表示，所謂脫肛，是指「直腸脫垂」。通常是因為骨盆底部肌肉 無力、括約肌鬆弛，或是長期咳嗽、便秘，使腹內壓力上升，導致上廁所時直腸會脫離原本的位置。不過，如果我們經常腹瀉，也可能造成腹腔壓力過大，導致排便時骨盆底肌群沒有足夠的力氣支撐直腸，使得直腸黏膜、肛管、部分或全部的直腸也可能從肛門脫垂。因此，以下4族群有較高機率會發生直腸脫垂，平時可特別留意。

•營養不良的幼兒

•有自然產、生產經驗較多的婦女（65歲以上婦女）

•長期便祕 、用力排便的人

•長期腹瀉、骨盆肌肉較無力的人

再來，很多人有疑問， 如果上廁所上到一半，疑似「有東西掉出」怎麼辦？可以塞回去嗎？陳威佑提到，遇到這種情形時，建議大家先冷靜，不要硬推。而是觀察一下掉出來的東西是什麼，再分別進行處理。通常上廁所有東西掉出肛門，可能是以下3種情形：

1.痔瘡脫出：痔瘡的外型是一粒一粒的小肉球。多數痔瘡脫出的情況，可以用手輕鬆推回，並擦藥來緩解疼痛感。除非嚴重到推不回去，影響到日常生活或有出血情形，就建議可做痔瘡雷射手術 來消除痔瘡。

2.直腸黏膜脫垂：直腸黏膜脫垂長度通常不超過2公分，會呈現圓形、紅色外觀，光滑的觸感。此種情形通常只要溫水沖洗後，用手指就能輕鬆推回肛門內。但如果發現推不回去，不建議硬推，要立即就診。以免突出的黏膜出現糜爛、出血，或嵌顿性壞死等情形。

3.直腸外部脫垂：直腸脫垂通常會看到紅色、橢圓形的物體，脫垂超過2公分以上。此情形不建議強行推回，建議就醫檢查。等到醫師進行直腸指診、排便造影、超音波、肛門鏡等檢查，確認直腸脫垂的原因、排除其它發病的可能性之後，再透過手術「復位」，才不容易復發，對其他器官造成不良的影響。

直腸脫垂的改善方法，陳威佑說，主要是依照患者的身體狀況、脫垂的嚴重程度，從肛門、腹部、骨盆底進行手術，將突出的直腸組織固定於骨盆的骶骨，使直腸歸位。不過，如果直腸脫垂是因為便秘引起，則建議切除多餘的直腸，再將直腸拉回，固定於骨盆腔。如此一來可以保護直腸後方神經，並改善便秘情形。．

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陳威佑指出，一般來說，直腸脫垂的情況很少一下子讓整個直腸脫出。患者起初在排便時，會先感受到腫脹物脫出的不適感，此時直腸還可以自動縮回。直到情況越來越嚴重，腫脹物才會越來越頻繁地脫出，必須要用手推回，或甚至到了推不回去的地步，就不得不靠手術來處理。

陳威佑提醒，排便時感到疼痛，或是有異樣感受，都可以先來大腸直腸外科檢查有無直腸位移、脫出等情形，以免日後發生脫肛意外。

直腸脫垂往往離不開「排便習慣不佳」與「骨盆肌群無力」這兩大原因。陳威佑也建議，平常多喝水、多攝取纖維來養成排便好習慣，並且適度做「凱格爾運動」來強化骨盆附近的肌力，就能從根本預防脫肛情形，排便輕鬆又順暢。