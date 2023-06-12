糖尿病孕媽咪控制血糖終於如願順產 孕期少量多餐減醣
20多歲陳小姐因為工作忙碌，三餐不正常，又常以麵包和含糖飲料果腹，員工體檢時，台灣竹山秀傳醫院發現她的血糖數值過高外，進一步檢查確定她罹患糖尿病，必須長期服藥控制血糖，且結婚後又面臨生育的問題，婦產科醫師主任張裕昌指出，血糖過高將增加流產可能性，所幸在醫師控制治療下，陳小姐終於如願順利產下健康的寶寶。
婦產科主任張裕昌提醒孕中婦女，除注意自身的血糖，還有自己的體重、遵守糖尿病飲食規範，避免在懷孕31週後發生妊娠毒血症、高血壓等併發症，對胎兒也有可能產生巨嬰或發生胎兒合併症導致胎死腹中的風險。
建議孕媽咪懷孕期間可以少量多餐，避免媽媽體內血糖波動太大，也可以多攝取低升醣指數的食物，包括糙米飯跟五穀飯、蔬菜、和適量的水果，木瓜、芭樂都是很好的選擇。
醫師楊舜清並說，數據統計台灣罹患糖尿病的人口已經超過230萬，且有年輕化的趨勢；而糖尿病年輕化是指40歲以下的族群罹患糖尿病，缺乏均衡飲食與規律運動就成了患病的高危險族群。最近遇到不少糖尿病女性還有生寶寶的打算，但想當孕媽咪，詢問糖尿病懷孕行不行？想當孕媽咪有什麼風險？楊舜清說：「當然可以。」只要提早做孕前規劃，調整用藥絕對沒問題。
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