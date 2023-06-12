糖尿病孕媽咪控制血糖終於如願順產 孕期少量多餐減醣

婦產科主任張裕昌提醒糖尿病孕中婦女，除注意自身的血糖、體重、遵守少量多餐及多穀類蔬果飲食規範。（記者黑中亮／攝影）

20多歲陳小姐因為工作忙碌，三餐不正常，又常以麵包和含糖飲料果腹，員工體檢時，台灣竹山秀傳醫院發現她的血糖 數值過高外，進一步檢查確定她罹患糖尿病 ，必須長期服藥控制血糖，且結婚後又面臨生育的問題，婦產科醫師主任張裕昌指出，血糖過高將增加流產可能性，所幸在醫師控制治療下，陳小姐終於如願順利產下健康的寶寶。

婦產科主任張裕昌提醒孕中婦女，除注意自身的血糖，還有自己的體重、遵守糖尿病飲食規範，避免在懷孕31週後發生妊娠毒血症、高血壓 等併發症，對胎兒也有可能產生巨嬰或發生胎兒合併症導致胎死腹中的風險。

建議孕媽咪懷孕期間可以少量多餐，避免媽媽體內血糖波動太大，也可以多攝取低升醣指數的食物，包括糙米飯跟五穀飯、蔬菜、和適量的水果，木瓜、芭樂都是很好的選擇。