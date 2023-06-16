精準投藥+手術 治罕見骨盆腔肉瘤

標靶藥物治療前（左圖）腫瘤約14公分大，治療後縮小至4公分（右圖）。(圖：林口長庚醫院提供)

一位43歲的運輸業司機，長期因解尿及排便困難，就醫意外發現是10公分大的肉瘤壓迫到他的膀胱與直腸，才導致解尿及排便困難。醫療團隊發現是罕見的骨盆腔肉瘤，投以NTRK蛋白抑制劑以及達文西手術 輔助切除，患者至今已一年腫瘤 未復發，且順利重返職場。

台灣林口長庚一般外科系主任葉俊男表示，收治該患者時，一開始以為是單純的胃腸道基質瘤，投藥第一線標靶藥物後，患者的腫瘤持續變大，從10公分增加到14公分，團隊立即察覺狀況不單純。林口長庚病理科主治醫師黃士強進一步檢測 ，發現患者的腫瘤有顯著的Pan-Trk染色結果，經次世代定序分析確認帶有罕見的NTRK基因融合。

林口長庚腫瘤科主治醫師黃文冠表示，肉瘤帶有NTRK基因融合並不常見，在所有實體腫瘤約占1%，但已有對應的標靶藥物NTRK蛋白抑制劑能抑制腫瘤細胞內異常的NTRK活化訊號傳遞，出現顯著的腫瘤反應療效。

第一代NTRK蛋白抑制劑有兩種口服標靶藥物，相繼在2018年和2019年經美國食品藥物管理局（FDA）核准，適應症用於帶有NTRK基因融合的實體腫瘤。

該名患者在投以口服標靶藥物NTRK蛋白抑制劑治療三個多月，腫瘤從原本的14公分縮小到4公分，林口長庚泌尿腫瘤科主治醫師林柏宏協助用達文西輔助腹腔鏡手術切除殘餘腫瘤，保留患者直腸與膀胱原本的功能。

林口長庚醫療團隊讓病人維持既往的生活品質且能繼續維持司機的工作，治療至今已滿一年，腫瘤皆未復發，也解除原先需要膀胱重建和人工肛門的危機。該案例報告也於2023年1月刊登在國際知名期刊「美國臨床癌症學會精準腫瘤期刊」（JCO precision oncology）中。