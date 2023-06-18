19歲男大生每天1杯珍珠奶茶 爛痘反覆發炎

飲食習慣不佳，有時會造成臉部痘痘長時間反覆發炎。（本報資料照片）

夏日即將到來，皮膚科醫師鄭惠文提醒，除了防範紫外線傷害以外，其實在一年四季，要維持肌膚最好狀態，清潔、保濕及防曬都是不可或缺關鍵，而夏天皮膚常流汗、皮膚出油，建議民眾除了防曬以外，更要做足適當清潔、保濕，保持油水平衡，以及多喝水、維持良好生活及飲食習慣，才能維持肌膚穩定度。

鄭惠文指出，肌膚保養需內外兼顧，像是痘痘肌的民眾，建議少吃甜食、奶製品、麩質食品，而敏感性肌膚的民眾，則應減少吃辣、刺激或熱食。先前一名19歲的男大生，臉部痘痘長時間反覆發炎，使用消炎藥也難以控制，經醫師詢問後，才發現他每天必喝一杯珍奶，後續聽從醫師建議，光是只戒除珍奶，痘痘發炎情況立刻消除許多。

面對炎夏，鄭惠文表示，每個人都必須做防曬，但應挑選適合的防曬工具，像是敏感肌盡量使用物理性防曬產品，或是使用帽子、口罩 等遮蔽物。而現代人注重外貌，她提醒，皮膚若曬傷、或長痘痘發炎，通常會先進行療膚，後續才會進入養膚、美膚程序，近年民眾夯做鳳凰電波、皮秒雷射，或是海菲秀、水飛梭等進階保養，她建議先諮詢皮膚科醫師建議，挑選適合自己的醫美療程。

皮膚科醫師魏嘉宏表示，民眾憂心夏天容易出油、脫妝，其實定期做好肌膚管理，維持保溼，能讓保養品更容易吸收，達到水嫩換膚效果，上妝也能更加服貼。此外，飲食也是保持肌膚美麗的重要因素，多攝取富含維生素C和E的食物，如水果和蔬菜 ，可以有效抗氧化，防止肌膚老化。