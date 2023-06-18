牙齒位移、咀嚼不順…長期缺牙 恐殃及健康牙齒

缺牙不補，恐殃及健康牙齒。(Getty Images)

牙齒健康關乎一個人的生活品質，若潔牙習慣不好，可能導致罹患牙周病、蛀牙，增加掉牙、缺牙風險。台灣新光醫院牙科主治醫師高子詠提醒，如果長期缺牙置之不理，缺牙部位會使其他健康牙齒位移，影響咀嚼，健康牙齒也會陷入危機。

高子詠表示，導致缺牙原因，分為「疾病因素」及「外力因素」二大類。疾病因素如牙周病、蛀牙；外力因素如嚴重撞擊導致牙根斷裂，或牙根脫落等。隨著年齡增長，牙齦萎縮機率增加，也會增加掉牙危機。

高子詠說，牙周病及蛀牙是導致缺牙的原因之一，「避免疾病導致缺牙，每半年洗牙的習慣相當重要」，可透過定期洗牙，提早揪出病灶。

不過，多數民眾除非牙齒痛、牙齒明顯搖晃，大多沒有定期洗牙或自我觀察牙齒健康的習慣，常導致小問題變成大問題才就醫。高子詠指出，曾有位30多歲患者，潔牙習慣不佳，就醫時一張口，上下排牙齒都是蛀牙，有些都已經蛀到神經需要根管治療，他的牙口狀況，與缺牙僅剩一線之隔。

高子詠說，有些民眾喜歡吃硬的食物，如啃骨頭、吃芭樂籽，咀嚼力道過大，加上牙齒不夠健康，牙齒可能直接裂成兩半；平時愛嚼檳榔者，會因為高纖維不斷磨損牙齒琺瑯質，損及口腔健康。

每顆牙齒在咀嚼功能上都扮演重要角色，牙齒若「遇缺不補」，高子詠強調，會影響整體牙齒的健康，缺牙短時間不會受到影響，但長期下來，缺牙周邊的牙齒將往牙齒缺口處倒，若是下排牙齒缺牙，上排牙齒缺了下排牙齒可以對咬，上排牙齒則會往下排掉，愈掉愈長，將影響後續補牙後的咬合力，上排健康牙齒還可能得透過磨牙或矯正，拉回原本的位置。

若要將缺牙補上，選擇相當多元，做假牙或植牙治療。假牙可協助補足缺牙，假牙分為「活動式假牙」、「固定式假牙」，活動式假牙分為全口假牙、部分活動假牙；固定式假牙如植牙、牙橋等。

高子詠表示，活動假牙多用在大範圍缺牙的個案，活動假牙要覆蓋在牙床上，但牙齦具有彈性，拔掉蛀牙後，牙床會開始萎縮，因此病患時常反應假牙鬆脫，導致吃東西無力；固定式假牙對於刺激咀嚼神經的能力較佳，牙橋則常用於部分缺牙的情形，利用修磨鄰牙當支柱牙，一般需三顆以上。

植牙屬於侵入性手術 ，得上麻藥後把人工牙根放入齒槽骨中，等待3個月左右，讓骨頭與人工牙根結合，目前全口植牙逐漸普及，本來一根根的人工牙根，將由上下顎各4至6根更長的植體替代，用以支撐整個假牙，但術前規畫、個案條件需要審慎評估。植牙也並非人人都適合，像糖尿病 、骨質疏鬆或正在化放療患者就不適合。

高子詠說，每種補牙方式都可以使用終身，活動假牙方便清潔，但需要定期維護，牙橋則最怕蛀牙，植牙也非萬能，只要口腔清潔沒有確實做好，都可能導致治療失敗。因此，要長久擁有一口健康好牙，不僅從小就要好好照顧口腔健康，補牙後更要謹慎照顧。