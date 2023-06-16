癌症化放療不適 中醫調理可舒緩

癌症病人在接受放化療期間身體不適，可尋求中醫協助緩解；圖為示意圖。（Getty Images）

53歲林先生被診斷出第三期肺癌，接受西醫治療，於放化療期間身體不適，因而尋求中醫協助。經中醫師診治，男子噁心嘔吐感減少、精神改善、多夢鬱悶減輕、白血球提升，不僅撐完辛苦的放化療療程，平時也能外出散步，稍作放鬆提升生活品質。

台灣台南市立醫院中醫部醫師陳奕任認為，肺癌治療仍以西醫為主，中醫則根據體質及患者化放療副作用，給予相應的調理與治療。林先生的白血球偏低，免疫力 下降伴隨疲憊，噁心嘔吐、口臭喉嚨痛、眠差難入眠、大便偏硬不順、多夢鬱悶，都是常見的副作用。而這些不適也經常使病人顧慮與煩惱，甚至對放化療產生卻步，而中醫的介入治療，能緩解不適讓病人有信心完成療程。

陳奕任表示，肺癌治療期間常有局部發炎及喉嚨痛、口破的問題，中藥治療熱毒常以散腫潰堅湯或甘露消毒丹加減；噁心、嘔吐需考慮從腸胃著手；口乾多夢兼有情緒抑鬱，則以滋陰疏肝為治療方向；疲憊無力、免疫力低下可以補肺氣優先，而體重減輕、食慾下降則選擇補養腸胃為主。依照個人體質調配藥方給予治療，減低放化療副作用，讓病人有信心完成治療。

陳奕任建議，適當運動散步，調整規律作息及睡眠，穩定情緒適時紓壓，都是重要的自我保養。平時也可按摩足三里穴、內關穴、合谷穴、三陰交穴，可緩解腸胃不適與疲憊，增強免疫力。此外，也提醒癌症 病人，遵循西醫治療計畫，配合中醫調理，勿聽信偏方以免延誤治療。（本文由「健康醫療網」提供，https://healthnews.com.tw/）