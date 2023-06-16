我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跨州運送非法移民 律師：不違憲 實則政治秀

習近平將會見比爾蓋茲 近年首次接見外資企業家

癌症化放療不適 中醫調理可舒緩

健康醫療網
癌症病人在接受放化療期間身體不適，可尋求中醫協助緩解；圖為示意圖。（Getty Images）
癌症病人在接受放化療期間身體不適，可尋求中醫協助緩解；圖為示意圖。（Getty Images）

53歲林先生被診斷出第三期肺癌，接受西醫治療，於放化療期間身體不適，因而尋求中醫協助。經中醫師診治，男子噁心嘔吐感減少、精神改善、多夢鬱悶減輕、白血球提升，不僅撐完辛苦的放化療療程，平時也能外出散步，稍作放鬆提升生活品質。

台灣台南市立醫院中醫部醫師陳奕任認為，肺癌治療仍以西醫為主，中醫則根據體質及患者化放療副作用，給予相應的調理與治療。林先生的白血球偏低，免疫力下降伴隨疲憊，噁心嘔吐、口臭喉嚨痛、眠差難入眠、大便偏硬不順、多夢鬱悶，都是常見的副作用。而這些不適也經常使病人顧慮與煩惱，甚至對放化療產生卻步，而中醫的介入治療，能緩解不適讓病人有信心完成療程。

陳奕任表示，肺癌治療期間常有局部發炎及喉嚨痛、口破的問題，中藥治療熱毒常以散腫潰堅湯或甘露消毒丹加減；噁心、嘔吐需考慮從腸胃著手；口乾多夢兼有情緒抑鬱，則以滋陰疏肝為治療方向；疲憊無力、免疫力低下可以補肺氣優先，而體重減輕、食慾下降則選擇補養腸胃為主。依照個人體質調配藥方給予治療，減低放化療副作用，讓病人有信心完成治療。

陳奕任建議，適當運動散步，調整規律作息及睡眠，穩定情緒適時紓壓，都是重要的自我保養。平時也可按摩足三里穴、內關穴、合谷穴、三陰交穴，可緩解腸胃不適與疲憊，增強免疫力。此外，也提醒癌症病人，遵循西醫治療計畫，配合中醫調理，勿聽信偏方以免延誤治療。（本文由「健康醫療網」提供，https://healthnews.com.tw/

免疫力 癌症

上一則

未積極治療骨鬆 老翁跌倒全身7處骨折

延伸閱讀

諸多中藥成分證實有助癌症 中醫師提「3個最佳介入時機點」

諸多中藥成分證實有助癌症 中醫師提「3個最佳介入時機點」
劉立斌中醫疹所接受醫療保險 提供西郊Naperville醫療服務

劉立斌中醫疹所接受醫療保險 提供西郊Naperville醫療服務
中醫「芒種」消暑養生秘訣 勿喝冰水、適度曬太陽

中醫「芒種」消暑養生秘訣 勿喝冰水、適度曬太陽
地鐵白蘭站首辦中醫義診 關懷長者健康帶動華埠經濟

地鐵白蘭站首辦中醫義診 關懷長者健康帶動華埠經濟

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

老化逃不了 多吃3色食物搭配5穴位按壓 降衰退速度

2023-06-09 01:15
29歲男子嚴重車禍昏迷，在台南市立安南醫院接受經顱磁刺激治療後轉醒。（安南醫院提供）

男子車禍昏迷1年 竟因這項最新技術轉醒家人驚

2023-06-15 05:30
腦中風有8大危險因子，包括吸菸、運動量不足、肥胖、高血壓、糖尿病、膽固醇過高、心房顫動及腦中風家族史等。（本報資料照片）

腦中風前大多無症狀 8危險因子滿3項即是「高危險群」

2023-06-14 05:00
南投醫院腎臟科主任莊宗芳提醒腎臟病患者，注意鉀離子攝取量，以免腎臟無法負荷，嚴重時需洗腎。（南投醫院提供）

80歲阿伯喝魚腥草涼茶退火 血鉀濃度飆升差點洗腎

2023-06-09 05:15
（圖：健康醫療網提供）

罹大腸癌機率居高不下？醫揭危險因子：維生素D不足也中

2023-06-11 01:00
圖片來源 ／健康醫療網

咳嗽病因、喉嚨保養一次看 醫師分享「無糖新選擇」

2023-06-09 01:52

超人氣

更多 >
不滿華航空服員說中文 日本乘客怒吼「說日文」

不滿華航空服員說中文 日本乘客怒吼「說日文」
美籍男將2女遊客拋下德國新天鵝堡深谷 1死1重傷

美籍男將2女遊客拋下德國新天鵝堡深谷 1死1重傷
俄士兵比手勢向「烏軍無人機」投降 烏軍心生憐憫救了他

俄士兵比手勢向「烏軍無人機」投降 烏軍心生憐憫救了他
打點5個地方 讓房子賣更高價

打點5個地方 讓房子賣更高價
他用8年打造英式花園 成果驚艷華人鄰居

他用8年打造英式花園 成果驚艷華人鄰居