顯微重建手術 婦人及時接回斷指

醫師表示，藉由高階顯微鏡放大倍率，可以順利縫合血管，還可提升手指的敏感度與靈活度。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）

一名婦人因車禍 導致右手中指創傷性截斷，經醫師診斷，發現她的右手中指呈現慘白狀，且按壓觸感冰冷，旋即安排顯微重建手術 ，順利用手背靜脈置換斷裂的手指動脈，成功接回斷指。

台灣亞洲大學附屬醫院接獲消防隊通報，指一名婦人因車禍導致中指骨折，但適逢假日緣故，鄰近醫院無法立即安排醫師手術，詢問能否轉送患者就醫，整形外科醫師鄭旭棠當下便立即決定收治，並告知開刀房同仁著手準備。

婦人由丈夫陪同趕到醫院，心中滿是焦慮與無助，心裡還掛念著家中僅10歲、4歲的稚子。鄭旭棠說，手術中更發現，患者不僅右手中指近端指骨開放性骨折，右手中指兩側的手指動脈也因車禍截斷，以致右手中指外觀呈現慘白，觸壓時呈現冰冷，若不盡快處理，受傷手指未來可能面臨截肢。

經固定骨折處後，醫療團隊先清除壞死的動脈，然後取病患自體的2公分手背靜脈，利用顯微手術橋接吻合近端和遠端斷裂的手指動脈，手術長達3個小時，術後橋接的血管順利灌流到右手中指末梢，病患住院5天即順利出院。醫師告訴她：「別擔心，以後妳又可以緊緊握住孩子的手囉」。

鄭旭棠說，手指外傷第一時間務必要檢查手指末梢的血液循環，因為正常的手指兩側都有手指動脈，萬一有一側的手指動脈斷裂，末梢的血液循環還可以維持，但如果兩側都斷裂，就可能無法維持。正常的手指末梢，應該都是呈現飽滿的粉紅色，觸診的時候，應該是溫暖的，輕輕的壓手指末梢，然後放開，會立即飽滿變紅。

他說，藉由高階顯微鏡放大倍率，可以執行精準切割、縫合以及轉移等手術步驟，不僅可以順利縫合血管，還可提升手指的敏感度與靈活度，維持最佳生活機能，但建議患者術後必須使用幫助血液循環的藥物，確認手指末梢血循正常後才能順利出院。