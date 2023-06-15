我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯準會暫停升息 房貸利率將持穩 卡債族短期不會減壓

出獄後每月須還受害者250元 荷姆斯：我付不起

共病別亂停藥 控制血壓護腎功能

柯雅齡／衛生福利部胸腔病院藥劑科藥師
控制慢性疾病需要搭配長期的藥物治療，才能避免疾病惡化和降低死亡風險。(圖：台中慈濟醫院提供)
控制慢性疾病需要搭配長期的藥物治療，才能避免疾病惡化和降低死亡風險。(圖：台中慈濟醫院提供)

「藥師，為什麼我要吃這麼多種降血壓藥，感覺很傷腎，我能不能只吃一種就好？」許多民眾領藥時，看到一大堆藥袋時常有此疑問。

尤其慢性病患者，可能有多種共病，每餐要吃的藥物有好幾種，常會心生疑慮自行停藥，就診時也不敢跟醫師說，結果造成疾病控制不佳，讓醫師誤以為藥效不足，只好加重藥量，但此狀況卻容易增加病人服藥後發生副作用的風險。

慢性疾病的控制，除了需要依靠飲食、運動等生活習慣的管理外，也需要搭配長期的藥物治療，才能避免疾病惡化，降低死亡風險。由於現代人生活型態改變，十大死因已轉為慢性退化性疾病為主，其中慢性疾病占比超過半數，包括心臟疾病、糖尿病高血壓性疾病、慢性下呼吸道疾病、腎炎腎病症候群及腎病變、慢性肝病及肝硬化等。

臨床上常見的高血壓治療藥物，包括血管收縮素II受體阻斷劑、血管收縮素轉化酶抑制劑、鈣離子通道阻斷劑、甲型阻斷劑、乙型阻斷劑、利尿劑，當病人使用單一種類降血壓藥物效果不彰時，為了避免因投予單一用藥過量而造成用藥者產生副作用，此時醫師會選擇適合的其他降血壓藥物種類來作搭配，並依照病人肝、腎功能調整劑量，而後定期追蹤病人用藥後反應調整藥物，直到達成預期的治療目標。

合理使用多種藥物並不會加重病人腎功能的負擔，病人應配合治療計畫控制好血壓，才能避免因血壓過高，導致灌流到腎臟的血流壓力增加，造成腎臟的血管收縮、硬化，蛋白尿增加，進而造成腎功能損傷；而良好的血壓控制，可以延緩腎功能惡化。

高血壓 糖尿病

上一則

一口就吸了90多種致癌物 醫傳授「4招」加強戒菸意志力

延伸閱讀

壓力大讓血壓高又睡不好？ 肥胖恐是睡眠中止症致命原因

壓力大讓血壓高又睡不好？ 肥胖恐是睡眠中止症致命原因
養生／滑手機致肩頸痠痛？ 檢查才知高血壓

養生／滑手機致肩頸痠痛？ 檢查才知高血壓
腎動脈交感神經阻斷術 穩定高血壓

腎動脈交感神經阻斷術 穩定高血壓
血壓居高不下？他藉1療法控壓有成 還減少用藥

血壓居高不下？他藉1療法控壓有成 還減少用藥

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

老化逃不了 多吃3色食物搭配5穴位按壓 降衰退速度

2023-06-09 01:15
腦中風有8大危險因子，包括吸菸、運動量不足、肥胖、高血壓、糖尿病、膽固醇過高、心房顫動及腦中風家族史等。（本報資料照片）

腦中風前大多無症狀 8危險因子滿3項即是「高危險群」

2023-06-14 05:00
南投醫院腎臟科主任莊宗芳提醒腎臟病患者，注意鉀離子攝取量，以免腎臟無法負荷，嚴重時需洗腎。（南投醫院提供）

80歲阿伯喝魚腥草涼茶退火 血鉀濃度飆升差點洗腎

2023-06-09 05:15
（圖：健康醫療網提供）

罹大腸癌機率居高不下？醫揭危險因子：維生素D不足也中

2023-06-11 01:00
圖片來源 ／健康醫療網

咳嗽病因、喉嚨保養一次看 醫師分享「無糖新選擇」

2023-06-09 01:52
專家建議，應選擇最豐盛1餐後來補充魚油。（路透）

魚油飯後吃… 保健品最佳服用時間1次告訴你

2023-06-10 02:00

超人氣

更多 >
可望取代偉哥…助勃凝膠無需處方可買到 塗抹15秒見效

可望取代偉哥…助勃凝膠無需處方可買到 塗抹15秒見效

密州男吃生蠔送命 專家：全美95%海鮮致死都因它

密州男吃生蠔送命 專家：全美95%海鮮致死都因它
自助機台也得給？ 美國小費文化漸越界遭厭倦

自助機台也得給？ 美國小費文化漸越界遭厭倦
快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人

快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人
買這六用品 一元店比好市多划算

買這六用品 一元店比好市多划算