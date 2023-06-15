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肥胖 睡眠呼吸中止症致命因子

李青縈
肥胖是容易導致睡眠中止症的危險因子。(本報資料照片)
肥胖是容易導致睡眠中止症的危險因子。(本報資料照片)

一名公司老闆，因為血壓飄升因而求診。原先以為是因為壓力太大導致，但是在服用常規血壓藥後卻沒有明顯改善；經過問診之後才發現，不只血壓高，晚上睡眠也有問題，半夜睡覺老是睡睡醒醒。醫師指出，若是睡眠中止症造成的血壓高，只透過吃藥只能治標，必須透過手術才可以徹底改善。

一名年約40出頭的男性公司老闆，因為血壓飄高到200mmHg，原先以為是壓力太大，但在服藥後卻沒好轉，因此看診尋求改善，卻在問診過程發現有睡眠呼吸中止症候群。病人的老婆說他睡覺都睡睡醒醒，打呼也很大聲，病人也在白天不時會出現精神不濟狀況。

台灣國泰醫院心血管中心醫師張嘉修說，該個案的睡眠中止症其實是源自於肥胖，因為耳鼻喉狹窄，導致氣道縮小，因此透過手術，讓氣道空間變大，也避免因為喉頭緊，導致睡覺時血氧往下掉的狀況，否則影響腦部睡眠容易造成交感神經興奮，讓血壓升高。

後來該個案受過手術以及血壓藥搭配狀況獲得改善，不只血壓控制120/70mmHg，也比較容易一覺到天亮，恢復狀況良好。

張嘉修說，若是睡眠中止症引起的血壓高，如果只吃血壓藥，僅能治標，就算吃藥也難長期降下來，因此要針對初始病因來做治療。

他表示，睡眠中止症分成周邊型跟中樞型，上述案例屬於周邊型案例，透過手術改善；而中樞型的患者，氣道完整，但是仍會出現打呼、血氧往下掉的狀況，因此需要在晚上帶正壓輔助呼吸裝置，讓血氧維持，多發生在壓力高或是服用高劑量的安眠藥者。

張嘉修說，不論是周邊型還是中樞型，肥胖都是容易導致睡眠中止症的危險因子，而枕邊人是最容易發現狀況的人，通常會出現打呼聲很吵的狀況。

血壓 手術 肥胖

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