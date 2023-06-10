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男子長期肩痛難入眠 部苗微細動脈栓塞手術止痛

記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗醫院放射科主任徐庸指出，經過微細動脈栓塞止痛術治療後，發炎處毛毛樣血管增生明顯減少。（衛福部苗栗醫院提供）
苗栗醫院放射科主任徐庸指出，經過微細動脈栓塞止痛術治療後，發炎處毛毛樣血管增生明顯減少。（衛福部苗栗醫院提供）

台灣57歲龔姓男子肩膀疼痛超過3個月，肩膀活動到某個角度時就引發疼痛，晚上睡覺時比白天更痛，常被疼到醒過來，長期無法安睡，嚴重影響日常生活，他為此到衛福部苗栗醫院影像及疼痛介入性門診，醫師以微細動脈栓塞止痛術治療後，男子肩膀疼痛狀況獲得明顯改善。

部苗放射科主任徐庸表示，經檢查發現病患的關節活動度受限，X光檢查未顯示鈣化或關節退化，進一步超音波和磁振造影檢查確認診斷為「旋轉肌袖肌腱炎」和「沾黏性肩關節囊炎」，病患起初先接受注射治療，但僅部分緩解。

他表示，經醫師與病患討論後，決定進行微細動脈栓塞止痛術，只需局部麻醉，在手腕部位的動脈進行穿刺，將微導管伸入肩膀疼痛部位血管，在血管攝影指引下注射顯影劑，找出異常增生的小血管，再通過微導管注入栓塞藥物，去除這些引起疼痛的異常小血管，進而改善發炎和異常血流，一般治療時間約1至2小時。病患接受治療後3天回門診，肩膀已幾乎沒有疼痛，睡眠也回復以往的輕鬆安穩。

徐庸指出，沾黏性肩關節囊炎通常發生在50歲左右，40歲或60、70歲的人也可能發生，復健和止痛藥是常見治療方法，進一步還可配合超音波導引注射或體外震波治療。最近研究發現，慢性關節炎疼痛與異常增生的微血管有關，微細動脈栓塞止痛術治療可清除異常增生的微血管，改善發炎和消除異常增生的疼痛神經，有效改善疼痛症狀。

他表示，微細動脈栓塞止痛術不僅適用於沾黏性肩關節囊炎、旋轉肌袖肌腱炎，還可用於治療「肩關節術後」的慢性疼痛，適用於疼痛指數達到5分以上，且經3個月以上治療無效的患者。治療後可能出現局部疼痛或瘀青，栓塞部位顏色可能短暫改變，但通常會在數分鐘到一個月內消失。如果肌腱嚴重斷裂或關節變形，治療效果可能較不佳或容易復發，治療前建議讓醫師確認，並先評估診斷和疼痛來源，選擇合適治療方式，才能有效改善疼痛和生活品質。

病患肩膀關節磁振造影檢查，上、下箭頭所指分別為旋轉肌腱發炎處、肩關節囊發炎處。（...
病患肩膀關節磁振造影檢查，上、下箭頭所指分別為旋轉肌腱發炎處、肩關節囊發炎處。（衛福部苗栗醫院提供）
病患肩膀關節血管攝影檢查，圓圈內顯示發炎處毛毛樣血管增生，異常血管增生處也對應到...
病患肩膀關節血管攝影檢查，圓圈內顯示發炎處毛毛樣血管增生，異常血管增生處也對應到疼痛位置。（衛福部苗栗醫院提供）

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