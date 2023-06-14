搖晃嬰兒是虐待 3不2要防腦傷

當寶寶哭鬧時，應採取正確的作法安撫，牢記「3不2要」原則。(本報資料照片)

為安撫哭鬧的嬰幼兒若劇烈搖晃，恐會造成寶寶嘔吐、意識不清等情事，台灣國健署提醒，應該把握「3不2要」原則：不亂晃、不拋接、不撞擊、要支撐、要耐心，避免寶寶腦部受傷。

腦傷恐致失明、癱瘓、學習障礙

依據台灣兒科醫學 會建議，劇烈搖晃嬰兒是嚴重的身體虐待，常發生於未滿3歲兒童，尤其以2-4個月嬰兒最常見。美國醫學會與台灣兒科醫學會也在2009年將嬰兒搖晃症改名為「受虐性腦傷」，在正常照顧/玩耍下晃到嬰幼兒頭部不會讓寶寶受傷，希望帶給民眾正確觀念。

照顧者若是壓住嬰幼兒手腳、肩膀或胸廓，甚至以劇烈搖晃方式，可能造成寶寶嘔吐、意識不清等情事。根據統計，劇烈搖晃導致的嬰兒受虐性腦傷死亡率達25%，而存活者有80%可能有失明、癱瘓、學習或語言障礙等終身失能的情況。

國健署指出，寶寶哭鬧不安可能是肚子餓、脹氣、腸絞痛或尿布濕等；在撫寶寶時，應該遵守「3不2要」原則，分別為：

「不亂晃」 勿雙手抓住寶寶的腋下或把嬰幼童放在大腿上劇烈晃動

「不拋接」 勿上下拋接嬰兒，或將寶寶直接大力地丟到床上

「不撞擊」 勿掌摑寶寶臉部或頭部

「要支撐」 抱起嬰兒時，注意保護嬰兒頭頸部

「要耐心」 耐心緩和寶寶的情緒，若無法短時間安撫，可尋找其他照顧者替代照顧或以寶寶喜歡的玩具、音樂等用品，轉移嬰兒不安的情緒等技巧。