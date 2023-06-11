諸多中藥成分證實有助癌症 中醫師提「3個最佳介入時機點」

（圖：健康醫療網提供）

現在用中醫作為癌症 輔助治療愈來愈常見，中醫在癌症治療所扮演的角色，是協助身體平衡、並提升身體抗病力和修復力。

中醫調理對癌症有幫助 3個介入時機

近年來的研究，許多中藥成分都已經被證實對於癌症有所幫助，有些則有助於免疫調節，目前歐美有許多著名醫學 中心也將中醫納入治療癌症的方法之一，世界衛生組織也正是把中醫中藥納入正規醫療治療方針中。

馬偕紀念醫院中醫部陳光偉主任指出，傳統中醫對於癌症治療有八種治療方法，得到結論是有三種適當可介入的時機點：

1. 接受治療時期：

當患者在接受常規的手術 或放射化療時，難免會出現副作用，身體虛弱、噁心嘔吐、掉髮、吞嚥困難，中醫以中西醫結合角度，來降低規範治療，以及增加放化療的效果。這個時期對於患者效果可能是最大的，會根據病患所接受的治療去搭配附註治料，並非單純提升免疫力，在適當的診斷下讓病患有更多的選擇。

2. 追蹤時期：

當患者完成常規治療後，未來幾年都可能再復發，在這個追蹤的時期，可藉由中醫治療，提升自身免疫力。依照患者的病因選擇補因、補陽、補氣、凝血，來改善病患的免疫功能和精神狀態，預防微小轉移的復發機會。此時期，是最多患者進行中西醫治療的階段。

3. 癌症末期：

這個階段不會接受常規治療，中醫可依循四診、八綱、診治法則，來減輕病患的痛苦，讓病患達到比較好的生活品質。放化療期間是目前中西醫最常見的合療時機，以乳癌患者為例，在接受賀爾蒙治療過程中，這時候的副作用是最明顯的，例如噁心嘔吐、嘴破、口乾舌燥、胃痛或者腸道腹瀉…等，這時中醫藥的介入能幫助患者減輕不良反應。

舒緩化療副作用 傳統醫學不可替代

解決患者在治療中的不適，使病患以比較健康的身體承受化療副作用；至於對那些不能做放化療及手術的病患，如老人、體質弱的病患也可以應用中醫藥來改善他們的臨床症狀，延長生命，使他們生活品質更好。

總而言之，不論任何腫瘤治療，傳統醫學在這方面都有不可替代的功能。所以中西醫結合治療癌症是最新及必然的趨勢。

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資料來源：健康醫療網

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