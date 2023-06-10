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不僅灼熱疼痛 胃食道逆流還會腐蝕牙齒

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
（取材自健康醫療網）
（取材自健康醫療網）

「胃食道逆流症」會造成胸口灼熱、胃酸倒流、打嗝甚至呼吸道不適的症狀。台灣牙醫師郭芯妤提醒，胃食道逆流不僅上述影響，當牙齒出現表層凹洞、中間特別黃，就顯示牙齒的琺瑯質被胃酸破壞，應盡速就醫治療，怕看牙醫而延誤治療，不僅療程更久更複雜，荷包花的錢也會更多。

根據台灣衛生福利部臺北醫院資料指出，胃食道逆流為胃內容物（包括胃酸、胃脹氣或膽汁）以不正常的頻率或過多的分量反流至食道，是種常見的消化道疾病，台灣的盛行率為12-16%。

牙齒也遭殃！越晚治療越難拯救

亞洲人尤其台灣人特別多胃食道逆流狀況，而且相當嚴重。郭芯妤建議患者先赴腸胃科照胃鏡，確認胃食道逆流的期別，進行藥物治療並改善生活習慣，從源頭控制胃食道逆流。

而且，胃酸逆流恐會破壞牙齒表面，一旦琺瑯質或者是牙粉質大範圍破壞，牙齒就會特別敏感，就得使用特殊的瓷材質或是樹脂去重建牙齒，做好牙齒保養才能找回健康。郭芯妤呼籲，民眾千萬不要因怕看牙醫而延誤治療，拖的越久問題就會更複雜、更難治療，一旦要拔掉牙齒重建地基，治療時間更長、錢也要花的更多。

 

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57987

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