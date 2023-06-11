長新冠「腦霧」患者大爆發 醫：專注力測驗CPT及早監測

（圖：健康醫療網提供）

根據網路社群統計，『腦霧』排名新冠後遺症第五名，另外約有三分之一的新冠患者在康復後仍然會感到腦霧症狀，例如注意力不集中、思考能力下降及疲勞等。這些症狀可能會持續數月或更長的時間，並且對生活、工作和家庭產生負面影響。

男公務員染疫後 工作無法專注險失業

一名40多歲公務員王先生，去年新冠確診治療後身體逐漸康復，但最近卻明顯感覺思考出現障礙、注意力無法集中，甚至偶而因「斷片」遺漏重要的工作，與同事溝通還出現雞同鴨講，最後被主管約談及告誡，差點工作不保。

由於症狀愈來愈嚴重，最後到精神科診所檢查，醫師先幫他施作「專注力測驗」CPT（Continuous Performance Test），發現短期注意力值出現異常（指數 大於70），顯示他在短時間的專注力出現嚴重障礙，而衝動值與警覺值(長期注意力)準確度都高於正常人均值(小於30)，需要進一步接受藥物治療，經過調整生活作息及搭配藥物治療後，症狀大幅減輕，也找回工作自信。

是腦霧還失智 ？用科學來釐清

精神科楊聰財醫師表示，腦霧是一種常見的長新冠後遺症，與常見的精神疾病，如失智、注意力缺陷、過動症等，皆屬於神經系統認知障礙。腦霧若短期沒有改善，除了生活品質大幅下降，還可能演變成焦慮症。目前針對腦霧已有許多自我評測表，但這些都是主觀認知，還是需要依靠「專注力測驗CPT」（Continuous Performance Test），也稱「知覺測驗」，用科學的方式去佐證才能真正對症下藥。

楊聰財醫師說明，「專注力測驗CPT」是一種透過電腦軟體技術測試，用於評估患者的注意力、反應時間、反應正確率等指標，並且可以檢測 出腦霧的存在，該測試已經被廣泛應用於診斷和監測腦部疾病，包括精神疾病、認知障礙及腦損傷等，CPT可以在診所或醫院等地方進行，測試時間通常在15分鐘到30分鐘之間。

不可輕忽腦部知覺下降

楊聰財醫師說，對於CPT測驗出現異常的患者，若檢測結果為「不穩定」等級者（指數30-69），可以建議先調整生活作息，並保持充足的睡眠和適當的運動，減少壓力和焦慮來源，有助提高注意力和認知能力。若比較嚴重的異常（指數大於70）患者，就會建議進行心理治療與藥物治療，透過認知行為治療及心理諮商，幫助患者控制和管理自己的行為模式，必要時可以搭配藥物和營養補充品，增加腦部神經傳導物質的濃度，從而提高患者的注意力和認知能力。

楊聰財醫師提醒，不管是否曾經感染過新冠病毒，平常都應該多留意自己是否有注意力不集中的症狀，因為腦霧也可能是失智前兆。如果您感到腦袋疲勞、注意力不集中、無法專注等症狀持續數周，應及時就醫並接受相關檢查，以便早期發現、早期治療。

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資料來源：健康醫療網

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