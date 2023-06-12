治療多囊性卵巢症 與生不生有關

多囊性卵巢症候群的患者建議適度使用藥物治療，並養成良好生活型態，有助改善病情。（Getty Images）

多囊性卵巢症候群為育齡女性最常見的賀爾蒙分泌異常相關疾病，常見的症狀為月經不規則、不孕、雄性素過高的相關症狀（如：體毛增加、青春痘過多）、代謝症候群（如：高膽固醇、中樞性肥胖 、糖尿病 ），以及情緒焦慮憂鬱。

台北市立聯合醫院和平婦幼院區婦產科醫師鄭敏說，多囊性卵巢症候群成因目前仍不明，發現與遺傳、肥胖、高胰島素抗性等多重因素有關。在藥物治療方面，根據症狀及患者是否有懷孕的計畫而有不同選擇，目前常使用的有避孕藥、黃體素藥物、排卵藥以及降胰島素抗性之降血糖 藥。

避孕藥和黃體素適合希望月經周期規則而暫無生育計畫的患者，而避孕藥又同時具有降低雄性素的效果，改善多毛和青春痘的問題；排卵藥適合有意願懷孕的患者，誘導排卵的效果良好；而少數對排卵藥反應不理想者，改以合併使用降胰島素抗性之降血糖藥，可以顯著提升排卵率及懷孕率，同時具有改善胰島素抗性、降低血中膽固醇和雄性素的效果。

然而，藥物的治療只是治標，目前多囊性卵巢的第一線治療為生活型態的調整，有助於改善賀爾蒙分泌失衡並恢復自發性的排卵。飲食控制、減重和規律運動為三個重要調整之目標。

目前研究顯示，體重過重的患者，若是降低5-10%的體重，有80%的人會成功恢復排卵；飲食方面應限制精緻碳水化合物和飽和脂肪的攝取，增加纖維素的攝取；運動方面，建議每周至少150分鐘、每次至少30分鐘的中等強度有氧運動和肌力訓練。

鄭敏提醒，若是有以上多囊性卵巢症候群相關症狀的患者，建議至婦產科門診評估，經過醫病共享決策，適度使用藥物治療並養成良好的生活型態，對於疾病的改善和控制十分重要。

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