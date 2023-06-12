我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3死3傷 馬里蘭首府周末夜槍響 已逮捕1嫌

富爸爸交棒 索羅斯250億元帝國 小兒子掌舵 力阻川普回白宮

治療多囊性卵巢症 與生不生有關

健康醫療網
多囊性卵巢症候群的患者建議適度使用藥物治療，並養成良好生活型態，有助改善病情。（Getty Images）
多囊性卵巢症候群的患者建議適度使用藥物治療，並養成良好生活型態，有助改善病情。（Getty Images）

多囊性卵巢症候群為育齡女性最常見的賀爾蒙分泌異常相關疾病，常見的症狀為月經不規則、不孕、雄性素過高的相關症狀（如：體毛增加、青春痘過多）、代謝症候群（如：高膽固醇、中樞性肥胖糖尿病），以及情緒焦慮憂鬱。

台北市立聯合醫院和平婦幼院區婦產科醫師鄭敏說，多囊性卵巢症候群成因目前仍不明，發現與遺傳、肥胖、高胰島素抗性等多重因素有關。在藥物治療方面，根據症狀及患者是否有懷孕的計畫而有不同選擇，目前常使用的有避孕藥、黃體素藥物、排卵藥以及降胰島素抗性之降血糖藥。

避孕藥和黃體素適合希望月經周期規則而暫無生育計畫的患者，而避孕藥又同時具有降低雄性素的效果，改善多毛和青春痘的問題；排卵藥適合有意願懷孕的患者，誘導排卵的效果良好；而少數對排卵藥反應不理想者，改以合併使用降胰島素抗性之降血糖藥，可以顯著提升排卵率及懷孕率，同時具有改善胰島素抗性、降低血中膽固醇和雄性素的效果。

然而，藥物的治療只是治標，目前多囊性卵巢的第一線治療為生活型態的調整，有助於改善賀爾蒙分泌失衡並恢復自發性的排卵。飲食控制、減重和規律運動為三個重要調整之目標。

目前研究顯示，體重過重的患者，若是降低5-10%的體重，有80%的人會成功恢復排卵；飲食方面應限制精緻碳水化合物和飽和脂肪的攝取，增加纖維素的攝取；運動方面，建議每周至少150分鐘、每次至少30分鐘的中等強度有氧運動和肌力訓練。

鄭敏提醒，若是有以上多囊性卵巢症候群相關症狀的患者，建議至婦產科門診評估，經過醫病共享決策，適度使用藥物治療並養成良好的生活型態，對於疾病的改善和控制十分重要。

(本文由健康醫療網http://healthnews.com.tw/提供)

肥胖 血糖 糖尿病

上一則

天熱別吃冰淇淋降溫 營養師授「解熱、防中暑飲食妙招」

下一則

夏日流汗多、水分不足 血液變黏稠 易心肌梗塞或腦中風

延伸閱讀

糖尿病引發蝴蝶效應 全身器官恐遭殃

糖尿病引發蝴蝶效應 全身器官恐遭殃
陳愛蓮醫學博士分享糖尿病最新治療指南

陳愛蓮醫學博士分享糖尿病最新治療指南
吃醋有理 醫師：飯前喝「蘋果醋」有助穩定血糖

吃醋有理 醫師：飯前喝「蘋果醋」有助穩定血糖
醫生說只要做這件事 可避免血糖飯後飆升

醫生說只要做這件事 可避免血糖飯後飆升

熱門新聞

濕熱內蘊型的濕疹會出現發紅、搔癢的現象。圖為情境照。（台北慈濟醫院提供）

「芒種」到來易濕熱致身體發炎 醫師指少吃這四類食物

2023-06-06 05:28
圖片來源 ／健康醫療網

老化逃不了 多吃3色食物搭配5穴位按壓 降衰退速度

2023-06-09 01:15
圖片來源 ／健康醫療網

甩開暗沉肌與排便不順 營養師談「蘆薈」3大功效

2023-06-06 00:30
南投醫院腎臟科主任莊宗芳提醒腎臟病患者，注意鉀離子攝取量，以免腎臟無法負荷，嚴重時需洗腎。（南投醫院提供）

80歲阿伯喝魚腥草涼茶退火 血鉀濃度飆升差點洗腎

2023-06-09 05:15
（圖：健康醫療網提供）

罹大腸癌機率居高不下？醫揭危險因子：維生素D不足也中

2023-06-11 01:00
卓紘諺說，有些食材本身特性無法煮到軟爛，烹調蔬菜時，避開根莖部位，選擇葉菜類，胡蘿蔔也可以切絲、切條，都可以讓口感變軟，做成質地飲食。（記者鄒尚謙／攝影）

牙口不好咬不動？ 主廚傳授訣竅 在家做出「質地飲食」

2023-06-05 05:45

超人氣

更多 >
12星座誰腦子動最快？天蠍要研究很久 這星座「聽一個詞就懂」

12星座誰腦子動最快？天蠍要研究很久 這星座「聽一個詞就懂」
4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉

4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉
泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒

泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒
章瑩穎遇難6年 男友至今未婚 父直播賺生活費遭網暴

章瑩穎遇難6年 男友至今未婚 父直播賺生活費遭網暴
油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌

油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌