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糖友尿變少急性腎損傷 新藥解危

趙容萱
尿量如果突然變少，或有雙腳水腫、呼吸變困難等症狀，要注意是否是急性腎損傷。（Getty Images）
尿量如果突然變少，或有雙腳水腫、呼吸變困難等症狀，要注意是否是急性腎損傷。（Getty Images）

一名罹糖尿病的68歲徐姓男子，因尿量變少很多、雙腳水腫，體重近百，呼吸困難，就醫發現是急性腎損傷，引發的全身水腫與肺積水、心臟衰竭。經藥物治療，加上為保護心腎也使用新型控糖藥後病況穩定，腎臟病從第四期回到第三期，減重14公斤，出院後持續用藥，成功回復到原本生活。

台灣台中榮總腎臟內科醫師鍾牧圻說，糖尿病是慢性腎病主要風險因子，糖尿病新型控糖藥「SGLT2抑制劑」可從尿液排糖、鈉離子等，保護血壓、心腎，可降低末期腎臟病發生和心腎相關的死亡。該研究分析台灣健保資料庫發現，使用此藥可有效減少34%的急性腎損傷以及44%需要緊急洗腎的風險，成果已發表在國際期刊內科期刊「The Journal of the American Medical Association (JAMA)」。

鍾牧圻表示，老翁就醫後診斷發現是急性腎損傷引發的全身水腫與肺部積水，也發現有大量的尿蛋白和心臟衰竭，醫療團隊使用心臟衰竭的用藥和利尿劑，同時為了保護他的心腎功能，也使用控糖藥，症狀大幅好轉，體重也從96公斤減至82公斤，順利出院，病患持續使用控糖藥，至今維持良好心、腎功能。

老翁表示，就醫當時體重幾乎近百公斤，「狀況很糟糕」，兩隻腳很腫，呼吸困難，經接受藥物治療，出院後持續用控糖藥，現在恢復良好，回歸原本正常的生活。

鍾牧圻表示，台灣腎臟醫學會發表的慢性腎臟病臨床診療指引中，高度建議使用此藥以減少腎絲球過濾率下降，末期腎臟病發生和心臟腎臟相關的死亡。

68歲徐姓男子（左二）感謝台中榮總的治療，讓他可以逆轉人生，回復到原本生活。（圖...
68歲徐姓男子（左二）感謝台中榮總的治療，讓他可以逆轉人生，回復到原本生活。（圖：台中榮總提供）

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