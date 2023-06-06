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「吞口水都會痛」不到3個月竟是食道癌3期 醫揪警訊

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

47歲「阿鴻」從事農產品運輸業，每天送貨時檳榔、香菸不離手，下班後更喜歡跟好友「喝兩杯」，但日前他喝沒幾口酒就感覺噁心、反胃，吃東西時喉嚨也有明顯異物感，到最後「連吞口水都會痛」，就醫後果然發現食道中段竟冒出長達7公分腫瘤，確診為食道癌第三期。

食道癌分2類 吞嚥困難為常見症狀

台灣亞洲大學附屬醫院胸腔外科主治醫師劉柏毅表示，食道癌最常見可分為兩大類，分別是鱗狀上皮癌及腺癌，雖然種類不同，但症狀上都是相同的，最主要的症狀就是吞嚥困難，但患者此時無法立即察覺病症，多半只是會先改變飲食習慣，例如避免食用較堅硬的食物，選擇較軟或是流質食物如麵包稀飯等，等到僅能進食流體食物，甚至連牛奶都喝不下去，才發現已是癌症晚期。

同步接受放療、化療 食道切除併重建

劉柏毅指出，以阿鴻為例，從開始發現吃東西有卡住感覺，到就醫確診食道癌第三期，時間短短不到6個月，所幸癌細胞僅局部侵犯嚴重，尚未全身轉移，因此建議先同步接受放療及化療，並安排內視鏡食道切除併重建手術，但若病情已發展至全身轉移，則必須考慮放射線治療、化學治療、免疫治療或細胞治療等多管齊下，並進行腸胃造瘻手術提供腸胃道營養，以符合生理需求。

及早發現存活率大 出現這些警訊症狀快就醫

依照國內外較具規模的醫院報告指出，食道癌患者手術後到出院前之死亡率約5-10%之間，而手術後發生之併發症機率約30-50%，手術後一般5年存活率更僅約為20-30%。劉柏毅提醒，若能早期發現食道癌的警訊提早就醫，可望將5年生存率提高至50％，治療痊癒機率也較大。

同時也奉勸本身是抽菸、喝酒、吃檳榔等不良習慣的人，萬一察覺有吞嚥困難、不時有嘔吐感、喉嚨卡卡、常久咳清痰或體重莫名變瘦等症狀，都要盡快就醫安排上消化道內視鏡(胃鏡)評估及切片，才能有機會早期發現挽回健康人生。

【延伸閱讀】

「食道癌」存活率不到2成 降血脂新療法提高抗癌效果

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58046

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