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喝豆漿傷腎？營養師破解3大迷思

沈能元
豆漿富含優質植物性蛋白質，一直是很熱門的養生飲品，但有不少攝取迷思。（本報資料照片）
豆漿富含優質植物性蛋白質，一直是很熱門的養生飲品，但有不少攝取迷思。（本報資料照片）

豆漿富含優質植物性蛋白質，但喝豆漿卻有不少迷思，包括增罹癌風險、傷腎，甚至喝豆漿減重，反而愈減愈重。

罹癌？醫：不會增加風險

營養師表示，一般人喝豆漿不須過度擔心，但腎功能不佳者不可大量飲用；乳癌或卵巢癌等女性癌友，喝豆漿前，最好與醫師討論。至於喝豆漿減重，需懂得替換肉類等蛋白質食物，控制熱量才可減重。

蛋白質為人體重要營養素，動物性蛋白質來源為肉類，植物性蛋白質來源則為豆製品。豆漿不僅富含植物性蛋白質，也含有被稱為植物性雌激素的大豆異黃酮，因此有傳聞喝豆漿恐增加女性癌症風險。台灣國泰診所營養師張斯蘭指出，喝豆漿不會引發癌症，但已有乳癌、卵巢癌等癌友可以喝多少豆漿，應與營養師及醫師討論。

傷腎？1天別喝超過1500cc

由於腎臟負責蛋白質代謝，也有不少人擔心喝豆漿會傷腎。張斯蘭說，蛋白質引起腎功能不佳情形，是長期飲食行為所致，不會因喝豆漿影響腎功能，但腎功能不佳的人，如果攝取過量蛋白質，確實可能影響腎功能，出現尿液減少、尿素氮增加等狀況，如果合併飲食過鹹，還可能出現電解質不平衡，因此，腎功能不佳者應與醫師討論。

究竟腎功能不佳者喝多大量豆漿，會不會危害腎功能健康？台灣新光醫院營養師高郁雯認為，如果一天喝1500cc豆漿，就算是十分大量。

減重？關鍵在於控制熱量

該如何健康喝豆漿？張斯蘭指出，動物性蛋白質的肉類大多含飽和脂肪酸，攝取過多將增加心血管疾病風險，建議一天三餐中有一至二餐，可以用豆漿取代肉類，例如一杯240cc豆漿等同於一兩肉（約三根手指幅寬的肉類），也就是說，喝一杯豆漿就可減少食用一兩肉。因此，從豆漿等黃豆製品攝取蛋白質，可以減少攝取肉類及飽和脂肪酸。

如果想喝低糖豆漿減重，張斯蘭強調，首先要了解一份肉類和一份豆漿的蛋白質及熱量是相同的，如果一直喝豆漿，還是會增加熱量，並不利於減重。

想減重的民眾，高郁雯建議，下午茶可以改喝無糖豆漿，當作是一個小點心，可增加飽足感，又能降低精緻糖類攝取。對於減重來說，關鍵在於控制熱量，豆漿本身就有熱量，必須取代肉類，才不會愈喝熱量愈多，體重反而有增無減。

蛋白質 減重 癌症

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